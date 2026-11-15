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        Haberler Dünya İsrail basını, İran'ın Trump'ı İHA saldırısıyla hedef almayı planladığını iddia etti

        İsrail basını, İran'ın Trump'ı İHA saldırısıyla hedef almayı planladığını iddia etti

        İsrail basını, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İran'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetiminin üst düzey isimlerini insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef almayı planladığı yönünde istihbarat paylaştığını iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 04:57 Güncelleme:
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        "İran, Trump'ı İHA saldırısıyla hedef alacak"

        İsrail Hayom gazetesinin ismi açıklanmayan İsrailli ve ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Mossad'ın, İran'ın ABD Başkanı Trump ve bazı üst düzey ABD'li yetkilileri hedef alan saldırılar planladığı yönündeki iddiasına ilişkin istihbaratın başka bir Batılı istihbarat servisi tarafından da doğrulandığı öne sürüldü.

        Yetkililer, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varma ihtimalinin son günlerde belirgin biçimde azaldığını, bunun ardındaki nedenlerden birinin Mossad’ın CIA’ya ilettiği istihbarat olduğunu savundu.

        İsrail'in CIA'ye ilettiği istihbaratın patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla saldırı ihtimaline işaret ettiğini söyleyen yetkililer, bu yöntemle mücadelenin geleneksel önlemlerle zor olduğunu ileri sürdü.

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        - Trump'ın güvenlik önlemlerinin artırıldığı iddiası

        Mossad’ın istihbarat paylaşımının ardından risk altında olduğu değerlendirilen ABD'li yetkililerin açık hava etkinliklerindeki kamusal görünürlüklerini keskin biçimde azalttığı ve birkaçının ise geçici olarak evlerinden çıkarılarak güvenli tesislere yerleştirildiği iddia edildi.

        Trump'ın kamuya açık etkinlikleri için özel tedbirler alındığını savunan yetkililer, bu etkinliklerin bir kısmının ara seçimler öncesinde açık alanlarda düzenlendiğini ancak bu tür etkinliklerin artık keskin biçimde azaltıldığını savundu.

        ABD Başkanı'nın katıldığı etkinlikler sırasında İHA tehditlerini etkisiz hale getirmek için tasarlanmış özel sistemler dahil ek güvenlik önlemleri uygulandığı iddiasına da yer verildi.

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        Mossad’ın istihbarat paylaşımının ardından risk altında olduğu değerlendirilen ABD'li yetkililerin açık hava etkinliklerindeki kamusal görünürlüklerini keskin biçimde azalttığı ve birkaçının ise geçici olarak evlerinden çıkarılarak güvenli tesislere yerleştirildiği ileri sürüldü.

        İran'a yönelik ekonomik yaptırım kararlarının ardındaki isim Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir anlaşmaya karşı çıktığı belirtilen Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanı sıra Savunma Bakanı Pete Hegseth’in askeri üsse taşındığı iddiasına da yer verildi.

        İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington’a gitmişti.

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        Ziyaretin geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırıları yeniden başlatma konusunda Trump'a baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

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        #israil
        #trump
        #haberler
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