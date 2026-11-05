Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisinin temsilcileriyle tartıştı

        İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisinin temsilcileriyle tartıştı

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi temsilcilerinin, seçimlere fesat karıştırıldığı yönündeki kanıtlanmamış iddialar, başsavcıya yönelik eleştiriler ve Arap seçmenlere ilişkin açıklamalar nedeniyle tartışma yaşadığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 13:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrail Cumhurbaşkanı, Ben-Gvir'in partisiyle tartıştı

        "Times Of Israel"in haberinde, tartışmanın Yahudi Gücü Partisi temsilcilerinin hükümeti kurması için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu önermesi sırasında yaşandığı kaydedildi.

        Herzog'un Yahudi Gücü Partisi temsilcilerine seçimlere fesat karıştırıldığı yönündeki kanıtlanmamış iddialar, başsavcıya yönelik eleştiriler ve Arap seçmenlere ilişkin açıklamalar nedeniyle birçok kez tepki gösterdiği aktarıldı.

        Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekili Yitzhak Wasserlauf'un Netanyahu bloğunun parlamentoda çoğunluğu kaybetmesinin ardından seçimlerin çalındığı ve hile yapıldığı iddialarını tekrarladığı ifade edildi.

        REKLAM

        Herzog'un ise Wasserlauf'un iddialarına tepki göstererek, "Kulaktan dolma bilgiler aktarıyorsun, bunların hepsi spekülasyondan ibaret. Hukuk dünyasında bir şeylerin kanıtlanması gerekir, genellemelerden ise kaçınılmalıdır. İnsanların temkinli davranması benim için önemlidir. Bazen, kesin iddialar günün sonunda pek bir anlam ifade etmez." dediği kaydedildi.

        Habere göre, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı David Zini ve Başsavcı Gali Baharav-Miara ile görüştüğünü aktaran Herzog, şüphelerin özel bir soruşturma ekibi tarafından incelendiğini söyledi.

        Wasserlauf'un partisinin Başsavcı Baharav-Miara'ya "güvenmediğini" söylemesi üzerine Herzog, devlet kurumlarında görev yapan kamu görevlilerinin itibarsızlaştırılmasına karşı çıktı.

        REKLAM

        Arap seçmenlerin seçimlere katılımının da gündeme geldiği görüşmede, Herzog, Arap seçmenler arasındaki yüksek katılım oranının, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in kendilerine yönelik tutumuna duyulan tepkiden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

        Yahudi Gücü milletvekili Yitzhak Kroizer ise bu durumun Ben-Gvir için "gurur kaynağı" olduğunu savundu.

        Kroizer, Ben-Gvir'in onlarca yıl ihmal edilen Arap toplumunun yaşadığı bölgelere güvenlik güçlerini götürdüğünü iddia etse de Ben-Gvir'in döneminde Arap toplumunda ölümle sonuçlanan şiddet olaylarında büyük artış yaşandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ara seçimlerine ilişkin soruya "Seçim sonuçlarının Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Türk-Amerikan ilişkileri köklüdür ve sağlam temellere dayanır. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu am...
        #israil seçimleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        İflasın üstüne boşanma geldi
        İflasın üstüne boşanma geldi
        Fox: Vance yeni bir ittifak peşinde
        Fox: Vance yeni bir ittifak peşinde
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        "Estetiğim yok"
        "Estetiğim yok"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor!
        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor!