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        Haberler Dünya İzlanda'da halk, AB müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemiyor

        İzlanda'da halk, AB müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemiyor

        İzlanda'da halk, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin referandumda "hayır" oyu verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        İzlanda'da AB üyeliğine "hayır" çıktı

        İzlanda'da halkın yüzde 50'den fazlası, "Avrupa Birliği (AB) müzakereleri yeniden başlatılsın mı?" sorusunun yöneltildiği referandumda "Hayır" cevabını verdi.

        İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV'un paylaştığı verilere göre, yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da dün yapılan referandumda yüzde 52,5'lik kesim, AB'ye üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemedi.

        AB müzakereleri için düzenlenen referandumda oyların yüzde 70'e yakını sayıldı, yüzde 47,5 oranında "Evet" oyu çıktı.

        İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, yaptığı açıklamada, referanduma katılımdan son derece memnun olduğunu, hükümetin sonuca göre hareket edeceğini söyledi.

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        SÜREÇ ASKIYA ALINMIŞTI

        İzlanda, AB üyelik başvurusunu 2009'da yapmış, üyelik müzakerelerinin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya alınmıştı.

        Ülkede 2024'te yapılan son seçimde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan koalisyon, müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda referanduma gitme kararı almıştı.

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        #İzlanda
        #AB
        #haberler
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