Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Katar basınından "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği" iddiası

        Katar basınından "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği" iddiası

        Katar basını, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde tarafların ilerleme kaydettiğini ve Amerikan heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geleceğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 11:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "ABD-İran müzakerelerinde ilerleme kaydedildi"

        Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed" gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington ile Tahran arasındaki dolaylı görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği iddia edildi.

        Haberde, İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisi ve İran’a yönelik mali teşvikler konusunda ilk adımlar üzerinde uzlaşı sağlandığı öne sürüldü.

        Katar heyetinin Tahran’da 12 saati aşan temaslarının ardından İran heyetinin Doha’ya geçtiği ve Amerikan heyetinin de doğrudan müzakerelere katılmasının beklendiği iddia edildi.

        Olası anlaşmada Çin ve Rusya’nın garantör olabileceği ileri sürülürken, Amerikan heyetinin kimlerden oluşacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        REKLAM

        Katarlı arabulucular, dün ABD-İran görüşmeleri kapsamında Tahran’da temaslarda bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 29 Ekim 2026 (Sarıgül Soruşturması Nereye Uzanır?)

        Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu bültende gündemin iki kritik yargı dosyası tüm detaylarıyla ele alınıyor. Programın ilk bölümünde; Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan 8 yeni gözaltı kararı, eski belediye çalışanı (C.D.) ile özel korumasının (B.Ö....
        #KATAR
        #iran
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        Polonya'da anayasal kriz
        Polonya'da anayasal kriz
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Meteoroloji saat verdi! 2 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var
        Meteoroloji saat verdi! 2 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"