Kremlin: Putin, İran'ın çatışmaya çözüm önerisini Trump'a iletti

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detaylar verdi.

Türkmenistan'da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 2 defa görüştüğünü belirten Peskov, bu görüşmelerin birinde Putin'in ABD Başkanı Trump ile yapacağı telefon görüşmesi hakkında Pezeşkiyan'a bilgi verdiğini aktardı.

Peskov, "Putin, İran Cumhurbaşkanı'nın onayıyla, İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin görüşünü Trump'a iletti." dedi.

Putin, ABD'nin Ukrayna ile ilgili önerilerini anlayışla karşıladı

Telefon görüşmesinde Ukrayna meselesinin de ele alındığına dikkati çeken Peskov, "Görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD tarafının gerilimi azaltmaya yönelik adımlara ilişkin bazı önerilerini anlayışla karşıladı." ifadesini kullandı.

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Ayrıca Peskov, Trump'ın girişimiyle görüşmede zamanın büyük bölümünün Ukrayna meselesinin çözümüne ayrıldığını ve liderlerin bu konuyu ayrıntılı şekilde ele aldığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin "son derece başarılı" geçtiğini belirterek, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca Rusya'nın buna ek olarak dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıtın teslimatını yapacağını kaydetmişti.