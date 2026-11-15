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        Haberler Dünya Kremlin: Putin, Şi ve Trump, 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacak

        Kremlin: Putin, Şi ve Trump, 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacak

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Cinping'in 19 Kasım'da görüşeceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Putin, Şi ve Trump bir araya gelecek

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacağını bildirdi.

        Peskov, Rus haber ajansı TASS'a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılacağını belirten Peskov, "Putin, Şi ve Trump arasında 19 Kasım'da üçlü görüşmenin yapılması konusunda mutabık kalındı. Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Şıncın kentinde gerçekleşecek." dedi.

        Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, bugün, ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'e bir gezi düzenleyeceği, ziyaretin ikinci ayağında Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceğini bildirmişti.

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