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        Haberler Dünya Libya ile Çin'den dikkat çeken anlaşma

        Libya ile Çin'den dikkat çeken anlaşma

        Libya Merkez Bankası, ülkedeki ticari bankaların, Çin'in uluslararası para transfer sistemi SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği Sınır Ötesi Bankalararası Ödeme Sistemi'ne (CIPS) bağlanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 01:54 Güncelleme:
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        Libya ile Çin'den dikkat çeken anlaşma

        Libya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Naci İsa'nın Pekin'de Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng ile görüştüğü belirtildi.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi yollarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İki banka arasında gerçek bir stratejik ortaklığın yeni bir aşamasının başlatılmasının önemi görüşüldü ve Libya'daki ticari bankaların Çin Ödeme ve Takas Sistemi'ne (CIPS) bağlanması konusunda anlaşmaya varıldı, bu da finansal transfer işlemlerini kolaylaştıracaktır."

        Açıklamada ayrıca, tarafların Çin bankaları aracılığıyla doğrudan akreditif açılması konusunda da anlaşmaya vardığı belirtilerek, bu kapsamda, Naci İsa başkanlığındaki Libya ticari bankalarının yöneticilerinden oluşan bir heyetin en kısa sürede Pekin'e giderek Çinli muhataplarıyla görüşeceği kaydedildi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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