Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı yarın yapılacak

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı, ikinci toplantısını yarın Riyad'da yapacak.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Toplantıda, ABD-İran müzakereleri ve Husiler’in saldırıları ele alınacak

Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan pakt kapsamında stratejik, siyasi ve savunma komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINCAK

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu’nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye’nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci ile Husiler’in Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları da toplantıda değerlendirilecek.

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İLK TOPLANTI İSTANBUL’DA YAPILMIŞTI

Komite’nin ilk toplantısı Türkiye’nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul’da yapılmıştı.