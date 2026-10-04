Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı yarın yapılacak

        Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı yarın yapılacak

        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın ikinci toplantısı yarın Riyad'da gerçekleşecek. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 13:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı yarın

        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı, ikinci toplantısını yarın Riyad'da yapacak.

        Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Toplantıda, ABD-İran müzakereleri ve Husiler’in saldırıları ele alınacak

        Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan pakt kapsamında stratejik, siyasi ve savunma komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek.

        BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINCAK

        Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu’nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye’nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci ile Husiler’in Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları da toplantıda değerlendirilecek.

        REKLAM

        İLK TOPLANTI İSTANBUL’DA YAPILMIŞTI

        Komite’nin ilk toplantısı Türkiye’nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul’da yapılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Riyad
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        AI depremi büyüyor!
        AI depremi büyüyor!
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Birden bire ayrıldı
        Birden bire ayrıldı
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler