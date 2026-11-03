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        Haberler Dünya Polonya Cumhurbaşkanı: Ciddi bir anayasal krizle karşı karşıyayız

        Polonya Cumhurbaşkanı: Ciddi bir anayasal krizle karşı karşıyayız

        Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, hükümetin Anayasa Mahkemesine yönelik eylemlerinin yasa dışı olduğuna ilişkin en ciddi suçlamaların haklı gerekçelere dayandığını belirterek, "Ciddi bir anayasal krizle karşı karşıyayız ve bugün buna kayıtsız kalamayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Polonya Cumhurbaşkanı: Ciddi bir anayasal krizle karşı karşıyayız

        Polonya Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki mevcut güvenlik durumu, ülkede ABD'nin kalıcı bir askeri üssünün kurulması ve Anayasa Mahkemesinde 30 Ekim’de yaşanan krizin görüşülmesi gündemiyle toplandı.

        Cumhurbaşkanı Nawrocki, toplantıda yaptığı konuşmada, Polonya'nın güvenliği açısından temel öneme sahip kararların arifesinde olduklarını söyledi.

        Toplantı gündemindeki konuların devlet açısından en üst düzeyde önem taşıdığına dikkati çeken Nawrocki, önemli devlet kurumlarının sorumluluk ve işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

        Nawrocki, "Başbakan Donald Tusk başta olmak üzere hükümetin geçen cuma günü gerçekleştirdiği eylemler, bugün daha önce benzeri görülmemiş koşullarda bir araya gelmemize neden oldu. Ciddi bir anayasal krizle karşı karşıyayız ve bugün buna kayıtsız kalamayız." ifadelerini kullandı.

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        Anayasa Mahkemesi üyelerini görevden uzaklaştırma ve görevlerini devralma yetkisini kendilerinde görenlerin herhangi bir hukuki dayanağa sahip olmadığını savunan Nawrocki, bu görüşün Yüksek Mahkeme 1. Başkanı ve Ulusal Barolar Birliği Başkanı tarafından da doğrulandığını kaydetti.

        Nawrocki, hükümetin Anayasa Mahkemesine yönelik eylemlerinin yasa dışı olduğuna ilişkin en ciddi suçlamaların haklı gerekçelere dayandığının altını çizdi.

        Söz konusu süreçte, polis ve Devlet Koruma Servisi mensuplarının araç olarak kullanıldığını belirten Nawrocki, polis sendikalarının temsilcileriyle görüştüğünü ve görüşmenin ardından polislerin "siyasi bir senaryonun hayata geçirilmesi için araç olarak kullanıldıklarının" farkında olduklarını vurguladı.

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        Polonya'da hiçbir devlet gücünün sınırsız olamayacağı yönündeki temel ilkenin geçerli olduğuna işaret eden Nawrocki, "Hukukun üstünlüğü, bizzat hukuku ağır şekilde ihlal eden yöntemlerle yeniden tesis edilemez." dedi.

        Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi

        Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde 30 Ekim'de Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarına ilişkin duyuru yayımlanmıştı.

        Gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan ve muhalefetteki Rozwoj Plus oluşumunun lideri Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanmış, mahkeme binası polis ablukasına alınmıştı.

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        Polis, bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşmasının, bazılarının da polis memurlarına çeşitli cisimler atmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

        Swieczkowski ve yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini üstlendiğini iddia etmişti.

        Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin uçağı, Anayasa Mahkemesindeki olaylar nedeniyle İspanya üzerinden Polonya'ya geri dönmüştü. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etmişti.

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        Anayasa Mahkemesi binasına gelen Nawrocki ile mahkeme üyeleri arasında, Nawrocki'nin binaya girmeye çalıştığı sırada arbede yaşanmıştı.

        Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Krzysztof Szczerski ülkedeki anayasa krizine tepki olarak istifa etmişti.

        Mahkeme binası çevresinde polis ablukası devam ediyor.

        Gelişmeler üzerine eski Başbakan Morawiecki, Başbakan Tusk liderliğindeki hükümete karşı güvensizlik önergesi vereceklerini duyurmuştu.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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