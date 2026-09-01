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        Haberler Dünya Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Almanya 'dan İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin tazminat talebini yineledi

        Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Almanya 'dan İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin tazminat talebini yineledi

        Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat talebini yineleyerek, Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanlarına adanmış bir anıt bulunmamasını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Polonya, Almanya'dan tazminat istiyor

        Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 87'nci yıl dönümü vesilesiyle Polonya’nın Gdansk kentindeki Westerplatte Yarımadası'nda anma töreni düzenlendi.

        Cumhurbaşkanı Nawrocki, burada yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 6 milyon Polonya vatandaşının hayatını kaybettiğini, bunların yaklaşık yüzde 90'ının sivil olduğunu hatırlattı.

        Nawrocki, Almanya Başbakanı ve Alman halkına, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tazminat ve telafi meselesini tarihsel adalet ve gelecek düşüncesiyle çözme çağrısında bulunarak, "Gerçek, güçlü ve müttefikçe bir deklarasyon, Berlin'deki müttefiklerimizin ve komşularımızın bize tazminat ödemesini gerektiriyor." dedi.

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        Söz konusu tazminatın Polonya'nın silahlı kuvvetleri ve savunma sanayisine aktarılmasını isteyen Nawrocki, böylece ülkesinin Batı kredilerine ihtiyaç duymadan "hakkı olanı alabileceğini" vurguladı.

        Nawrocki ayrıca Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanlarına adanmış bir anıt bulunmamasını eleştirdi.

        Polonya Başbakanı Donald Tusk ise İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli derslerinden birinin dayanışma ve birlik olduğunu belirterek, bunun Polonya'nın yanı sıra Avrupa, ABD ve NATO için de geçerli olduğunu ifade etti.

        Faşizmin, nefretin ve düşmanlığın yeniden ortaya çıkmasına izin verilmemesi gerektiğine dikkati çeken Tusk, Westerplatte'de hayatını kaybeden Polonyalı askerlerin fedakarlığının ancak bu şekilde anlam kazanacağını söyledi.

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        Tusk, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananların tekrar edilmemesi gerektiğini belirterek, Ukrayna'ya destek çağrısında bulundu.

        Gelecek sonbahar ve kış aylarının Ukrayna'nın bağımsızlığı ile Polonya ve özgür dünyanın güvenliği açısından kritik olabileceğini kaydeden Tusk, "Ukrayna'nın ayakta kalmasına yardım etmeliyiz. O zamanki hataları tekrarlayamayız, Münih tekrarlanmamalı." diye konuştu.

        İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırmasıyla başlamıştı.

        Polonya'nın Almanya'dan tazminat talebi

        Polonya uzun yıllardır İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin ülkeye verdiği tahribat ve savaştaki kayıpları için mevcut Almanya yönetiminden tazminat talep ediyor.

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        Polonya Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), ilk önce 2017'de tazminat meselesini gündeme taşımış, 2022'de iktidarda olduğu dönemde ise tazminat konusuyla ilgili parlamento komisyonu kurmuştu.

        Komisyon, üç yıl önce tazminat tutarını 1,3 trilyon avro olarak belirlemişti.

        Polonya'nın tazminat talebi Almanya'da dönemin hükümeti tarafından da reddedilmişti.

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        #Polonya
        #almanya
        #II. Dünya Savaşı
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