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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa'daki protestoların nedeni yönetimlerin kendi hataları

        Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa'daki protestoların nedeni yönetimlerin kendi hataları

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki protestolara ilişkin ülkesine yönelik suçlamaları reddederek, "Avrupa'daki protestoların nedeni yönetimlerin kendi hataları. Ekonomi ve finans dahil çeşitli alanlarda hatalar yaptılar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Putin'den Avrupa'daki protestolara ilişkin yorum
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        Putin, Rus devlet kanalı Vesti'ye Avrupa'daki protestolar, göç sorunları ve enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Rusya'nın "Avrupa'daki protestoları kışkırttığı" yönündeki suçlamalara tepki gösteren Putin, "Avrupa'nın büyük şehirlerindeki kitlesel gösterileri bizim kışkırttığımızı söylemek gerçekten aşırıya kaçmak. Bunun Avrupa ülkelerindeki sıradan vatandaşlar için de açık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Putin, Avrupa ülkelerindeki yöneticilerin yaşanan sorunların sorumluluğunu üstlenmek yerine başka ülkeleri suçladıklarını belirterek, "Bu, bazı Avrupalı liderlerin zayıflığını ve yaşananlardan sorumluluk alamadıklarını gösteriyor." diye konuştu.

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        Protestoların Avrupa ülkelerinin kendi politikalarındaki hatalardan kaynaklandığını savunan Putin, bazı ülkelerde kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranının yüzde 100'ü aştığını, İtalya'da ise yüzde 139'a ulaştığını kaydetti.

        Putin, Avrupa'ya geçmiş yıllarda gelen göçmenlerin ve çocukların topluma uyum sağlayamadıklarını dikkati çekerek, "Bu ülkelerden gelen göçmenlerin sayısı öyle bir seviyeye ulaştı ki artık topluma uyum sağlayamıyorlar. Devletler de onların uyumunu sağlayacak durumda değil. Kaynaklar yetersiz. Eğitimleriyle ilgilenmek, yerel gelenek ve görenekleri onlara benimsetmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Avrupa'nın göç politikalarını da eleştiren Putin, bazı göçmenlerin uzun yıllardır yaşadıkları ülkelerin dilini konuşamadıklarını, Avrupa ülkelerinin Orta Doğu'ya yönelik politikalarının da bölgeden gelen göçmenlerin tepkilerini etkilediğini ifade etti.

        Putin, Rusya'nın da çok uluslu bir ülke olduğuna dikkati çekerek, Avrupa'daki sorunlarla alay edilmemesi gerektiğini ve ülkesinin ulusal topluluklar arası ilişkiler politikalarına daha fazla önem vereceğini vurguladı.

        Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına yönelik politikasına eleştiri

        Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik enerji politikalarını da değerlendiren Putin, ülkesinin Avrupa'ya enerji kaynakları tedarik etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini söyledi.

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        Putin, petrol, doğal gaz, kömür ve uranyum gibi Rus enerji kaynaklarını satın almama kararının Avrupa ülkeleri tarafından alındığını anımsatarak, "Biz kimseye tedarik sağlamayı reddetmedik. Onlar vazgeçti ve halen Rusya'dan almaya devam ettikleri ürünlerden de vazgeçme planları yapıyorlar." dedi.

        Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına yönelik kısıtlamalarına rağmen tedarikin sürdüğüne işaret eden Putin, "Rus sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) Avrupa pazarının yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu, pazarın önemli bir bölümü." diye konuştu.

        Putin, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan gelen her şeyi yasaklama politikasını eleştirerek, "Hayat bunun işe yaramadığını gösterdi. Rusya'dan gelen her şeyi yasaklama politikası aptalca, tamamen aptalca." değerlendirmesinde bulundu.

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        Devlet Başkanı Putin, bazı yabancı şirketlerin de Avrupa hükümetlerinin baskısıyla Rusya pazarından ayrılmak zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.

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        #rusya
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