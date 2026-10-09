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        Haberler Dünya Schröder, Putin'in doğum günü kutlamasına katıldı

        Schröder, Putin'in doğum günü kutlamasına katıldı

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, eski Başbakan Gerhard Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü kutlamasına katılmasına tepki gösterdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Schröder, Putin'in doğum günü kutlamasına katıldı

        Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Merz'in, Schröder'in Putin'in doğum günü kutlamasına katılmasını "tam anlamıyla ahlaka aykırı" bulduğunu belirtti.

        Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan Putin'in sorumlu olduğunu vurgulayan Meyer, Putin'in emirlerinin her gün sivillerin ölmesine, yaralanmasına ve ailelerin parçalanmasına yol açtığını ifade etti.

        Meyer, Başbakan Merz'in Schröder'in ziyaretine "derin bir öfkeyle" tepki gösterdiğini aktardı.

        Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil de Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Schröder'in ziyaretini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

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        Klingbeil, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız bir saldırı savaşı yürüttüğünü ve Ukrayna halkına büyük acılar yaşattığını belirtti.

        Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılacak seçimlerde SPD'nin başbakan adayı Jochen Ott da Schröder'in ziyaretini eleştirdi.

        Savaşı sona erdirmek için diplomatik girişimlere ihtiyaç duyulduğunu ve Schröder'in bu süreçte rol oynayabileceğini belirten Ott, ziyaretten yansıyan görüntülerin çözümün değil, sorunun bir parçası olduğunu ifade etti.

        Ott, söz konusu görüntülerin barış çabalarından çok Rus propagandasına hizmet ettiğini kaydetti.

        Gerhard Schröder, 7 Ekim Çarşamba günü Putin'in 74. doğum günü dolayısıyla Kremlin'de düzenlenen kutlamaya katılmıştı.

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        1998-2005 yıllarında Almanya Başbakanı olarak görev yapan 82 yaşındaki Schröder, Putin ile yakın ilişkileri ve Rus enerji şirketleriyle bağlantıları nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #almanya
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