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        Haberler Dünya "Putin ve Trump iletişimde kalacak"

        "Putin ve Trump iletişimde kalacak"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner arasındaki görüşme sona erdi. Kremlin "Putin ve Trump iletişimde kalacakları konusunda anlaştı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        "Putin ve Trump iletişimde kalacak"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova’da yaptığı görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. Kremlin’den ayrılan ABD heyetinin Kiev’e geçeceği bildirildi.

        Rus basınındaki haberlere göre Witkoff ve Kushner, yaklaşık 3,5 saat süren görüşmenin ardından Kremlin’den ayrıldı.

        Görüşmede Putin’e Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev eşlik etti.

        ABD’li temsilcilerin Moskova’daki temaslarının ardından Kiev’e geçeceği belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Vladimir Putin
        #Donald Trump
        #ABD
        #rusya
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