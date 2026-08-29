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        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

        Son dakika: Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 16:31 Güncelleme:
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        Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

        Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen "Lider Kocatepe" gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Bakanlığa çağrıldı.

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        Görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.

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        #son dakika
        #Ukrayna
        #dışişleri
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