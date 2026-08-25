Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini söyledi

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini söyledi

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden kaldırmasının ardından ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Suriye yeniden inşa sürecine girdi"

        Şara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin acı geçmişinden sıyrılarak kalkınma, yeniden imar ve inşa yoluna çıktığını söyledi.

        Suriye halkının yaptırımların kaldırılması ve kısıtlamaların sona erdirilmesiyle bir kez daha önemli bir başarı elde ettiğini kaydeden Şara, “Yüce Allah'tan, size hizmet etme konusunda bize güç vermesini diliyorum.” dedi.

        Şara, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Suriye'nin yanında duran, ülkesine destek veren tüm dost ve destekçi ülkelere teşekkürlerini iletti.

        ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden bugün resmen çıkarıldığını bildirdi.

        ABD, Suriye’yi 1979’da "Teröre destek veren ülkeler" listesine almıştı.

        Suriye’de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Washington ile Şam arasında yeni döneme ilişkin temaslar hız kazandı. Suriye'nin listeden çıkarılması, ülkenin uzun yıllardır süren diplomatik ve ekonomik izolasyonunun azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Suriye
        #ahmed şara
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Ordu'da sır ölümler
        Ordu'da sır ölümler
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        Minibüsün çarptığı scooter sürücüsü Tülin yaşam savaşı veriyor!
        Minibüsün çarptığı scooter sürücüsü Tülin yaşam savaşı veriyor!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı
        Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!
        Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!