Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye'den İran'a kınama

        Suriye'den İran'a kınama

        Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İran'ın Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 22:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Suriye'den İran'a kınama

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran’ın insansız hava araçları ve füzeler kullanarak söz konusu ülkelerin topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar "devletlerin egemenliğinin açık ihlali, güvenlik ve istikrarına doğrudan tehdit" olarak nitelendirildi.

        Açıklamada, bu saldırıların aynı zamanda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerine de aykırı olduğu vurgulandı.

        Bakanlık, Suriye'nin söz konusu saldırılara karşı kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, bölgenin güvenlik ve istikrarını bozacak her türlü girişimi reddettiğini ifade etti.

        Açıklamada ayrıca devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, uluslararası hukuk ilkelerine uyulması çağrısı yapılarak, bunun bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yıldız Tilbe: Biten bir ömrün neyini kutlayacağım

        Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe, doğum günü sürprizi ile karşılaştı. 60 yaşına basan sanatçı, "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım? Bana saçma geliyor. Ama Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur diliyorum" dedi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası