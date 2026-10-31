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        Haberler Dünya Suriye Dışişleri Bakanı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılım için görüşmelerin sürdüğünü söyledi

        Suriye Dışişleri Bakanı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılım için görüşmelerin sürdüğünü söyledi

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımını değerlendirmek üzere görüşmelerin sürdüğünü belirterek, Türkiye ile olan ilişkilerin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda üst düzeyde seyrettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Suriye'den 'Mekke Anlaşması' açıklaması

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Bahreyn'de düzenlenen "Manama Diyaloğu 2026" kapsamındaki "Bölgesel Güvenliğin Temelleri" oturumunun açılışında konuştu.

        Şeybani, bölgesel güvenlik dengelerine dikkati çekerek, "Bugün hiçbir bölge ülkesi kendi güvenliğini tek başına düşünemez. Basra Körfezi'nin güvenliği, Suriye'nin bölgesel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

        "Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımı değerlendiriliyor"

        Şeybani, Suriye'nin sınır ötesi milislere karşı Körfez ülkelerinin ve halklarının yanında yer aldığını ifade ederek, "Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını değerlendirmek üzere görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

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        Bölgesel işbirliklerine dair ise Şeybani, Türkiye ile ilişkilerin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda ileri düzeyde olduğunu vurguladı.

        Şeybani, sözlerine şöyle devam etti:

        "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda seçkin ve ileri düzeydedir. Suriye'nin askeri işbirliği yalnızca Türkiye ile sınırlı değildir. Arap ülkeleriyle de askeri ve güvenlik alanlarında işbirliğimiz bulunmaktadır."

        Suriye halkının 14 yıl boyunca karşı karşıya kaldığı zorluklara ve uluslararası desteğin önemine işaret eden Şeybani, desteğin aksamasının bölgesel tehditlerin başka ülkelere yayılmasına neden olabileceğini belirtti.

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        Yemen'de son aylarda yaşanan olaylara işaret eden Şeybani, bu ülkenin egemenliğini ve istikrarını yeniden kazanmasını desteklediklerini belirtti.

        Komşu ülkelerle ilişkilerin olumlu seyir izlediğini aktaran Şeybani, Ürdün ile herhangi bir anlaşmazlıklarının bulunmadığını, aksine iki ülke arasında bütünleşmiş bir ilişki olduğunu dile getirdi.

        Şeybani, Suriye-Ürdün Yüksek Stratejik Konseyi'nin üçüncü toplantısının gelecek ay düzenleneceğini aktararak, sınır güvenliği ve istikrarın sağlanması amacıyla Irak, Lübnan ve Ürdün ile kapsamlı işbirliği yürüttüklerini bildirdi.

        Suriye'nin Körfez ülkeleri ve Ürdün ile her türlü saldırıya karşı dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Şeybani, Irak Başbakanı ile yakın zamanda gerçekleştirdikleri görüşmede, enerji akışının güvence altına alınması amacıyla petrol sevkiyatının Banyas üzerinden yeniden başlatılması seçeneğini ele aldıklarını söyledi.

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        Bölgesel tehditlerle mücadelede ortak hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Şeybani, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Kaçakçılıkla mücadele, devletlerin egemenliğini koruyan ve sivillerin yaşam güvenliğini sağlayan bilgi paylaşımını ve operasyonel koordinasyonu gerektiriyor.

        Suriye, DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon'a katılmış ve ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı grupları ulusal devlet kurumlarına entegre ederek tarihi bir adım atmıştır."

        "3,7 milyondan fazla Suriyeli evine döndü"

        Suriye'deki iç gelişmelere ilişkin ise Şeybani, ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik adımlar atıldığını kaydetti.

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        Şeybani, "3,7 milyondan fazla Suriyeli evine döndü. Bu durum, yeni Suriye'nin doğuşunun açık bir kanıtıdır." dedi.

        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 497 sayılı kararına atıfta bulunan Şeybani, Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu vurguladı.

        Şeybani, ayrıca ülkede yeni bir parlamenter yaşama adım attıklarını dile getirdi.

        Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını da en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Şeybani, "Körfez'in istikrarı, Şam'ın güvenliğinin doğal bir uzantısıdır. Silah, meşruiyetini yalnızca devletin meşruiyetinden alır." diye konuştu.

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        Mekke Ortak Savunma Anlaşması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

        Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

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