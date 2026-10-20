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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu

        Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu. Yetkililer, uyarı mesajı alanların sakin olmalarını ve resmi makamların talimatlarına uymalarını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Riyad'da patlama sesleri
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        Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye alınmasının ardından patlama sesleri duyuldu.

        Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad için erken uyarı sisteminin devreye girdiği belirtildi.

        Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı uyarısı sonrası Riyad'da patlama sesleri duyuldu.

        Yetkililer, uyarı mesajı alanların sakin olmalarını ve resmi makamların talimatlarına uymalarını istedi.

        Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli alana geçilmesi, bina içindeki pencerelerden uzak durulması ve ev ya da binalardan çıkılmaması tavsiye edildi. Dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri ve sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları istendi.

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        "RİYAD'DAKİ TEHLİKE GEÇTİ"

        Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, "Riyad'daki tehlikenin" geçtiğini duyurdu.

        Açıklamada, "tehlikenin" niteliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

        İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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        #suudi arabistan
        #Husiler
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