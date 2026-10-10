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        Haberler Dünya Trump, çabaları karşılığında 8 Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini iddia etti

        Trump, çabaları karşılığında 8 Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini iddia etti

        ABD Başkanı Donald Trump, 8 çatışmayı sona erdirdiğini iddia ederek bu çabaları karşılığında 8 Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Trump: 8 Nobel Barış Ödülü almam gerekirdi

        NBC News'in haberine göre, Trump New York'taki Cumhuriyetçilere destek vermek amacıyla düzenlenen bir mitingde Nobel Barış Ödülü hakkında konuştu.

        Nobel Komitesinin bu yılın barış ödülünü kendisine vermeme kararını eleştiren Trump, bu kararın "Norveç'te silinmez bir leke bıraktığını" söyledi.

        Trump, devam eden 8 çatışmayı sona erdirdiğini ileri sürerek, bu çabaları karşılığında 8 Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini savundu.

        Afrika ve Asya'daki çatışmaları sona erdirmek veya önlemek için gösterdiği çabalar ve "tarihteki herkesten daha fazla hayat kurtarmış" olması gibi iddialarını ödül kazanmasına neden olarak gösteren Trump, Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi hakkında "Çok fazla insan tanıyorum. Bu kişiyi hiç duymadım, ama yine de tebrikler." yorumunu yaptı.

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        Trump ayrıca konuya ilişkin "Başkanınız olarak benim temsil ettiğim ABD, Nobel Barış Ödülü'nü almalıydı, ama almadı." ifadesini kullandı.

        2026 Nobel Barış Ödülü, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verilmişti.

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        #trump
        #nobel barış ödülü
        #haberler
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