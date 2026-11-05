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        Haberler Dünya Trump için büyük hesaplaşma: Kongre’yi kaybetti, sıra MAGA’da mı?

        Trump için büyük hesaplaşma: Kongre’yi kaybetti, sıra MAGA’da mı?

        ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinde Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu ele geçirmesi, Cumhuriyetçi Parti'de yalnızca bir seçim yenilgisinin değil, Donald Trump'ın siyasi geleceğini de tartışmaya açan derin bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        Trump için büyük hesaplaşma

        Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesi, Senato’nun 100 sandalyesinden seçime giren 35’i ve 36 eyaletin valilik makamı için yürütülen mücadele, Amerikan siyasetindeki güç dengelerini Demokratlar lehine değiştirdi.

        Ancak Washington’da asıl tartışma seçim sonuçlarından çok daha büyük bir soruya odaklanıyor: Cumhuriyetçi Parti, 2016’dan bu yana siyasi kimliğini belirleyen Trump’ın popülist MAGA (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) hareketiyle yoluna devam mı edecek, yoksa geleneksel muhafazakâr çizgisine geri mi dönecek? Cumhuriyetçi çevrelerde yükselen tepkiler, Trump’ın yalnızca Kongre üzerindeki siyasi etkisini kaybetmekle kalmadığını, parti içindeki tartışmasız liderlik konumunun da ilk kez bu ölçekte sorgulandığını gösteriyor.

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        Cumhuriyetçilerde Trump’a Karşı İsyan Başlıyor

        Seçim yenilgisinin ardından Cumhuriyetçi Parti’nin geleneksel muhafazakâr kanadında Trump’ın siyasi stratejisine yönelik eleştiriler giderek sertleşiyor. ABD’de yapılan değerlendirmelerde, partinin kapsamlı bir özeleştiri sürecine girmesi gerektiği savunulurken aşırı milliyetçilik, kimlik siyaseti, yüksek gümrük tarifeleri ve kitlesel sınır dışı politikalarının seçmenlerin ekonomik beklentilerine cevap veremediği vurgulandı.

        Özellikle Hispanik seçmenlerin, bağımsızların ve banliyölerde yaşayan kararsız seçmenlerin Cumhuriyetçilerden uzaklaşması, seçim yenilgisinin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Florida Valisi Ron DeSantis ise yaşananları Cumhuriyetçi Parti açısından varoluşsal bir tehlike olarak nitelendirerek Kongre çoğunluğunun yeniden kazanılmasının 2032 yılına kadar mümkün olmayabileceği uyarısında bulundu.

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        Cumhuriyetçi siyasetçi Don Bacon da partinin Ronald Reagan döneminin muhafazakâr ilkelerine dönmesi gerektiğini savunarak seçmenlerin popülizmi, siyasi kaosu, Putin’e yakınlığı ve korumacı ticaret politikalarını reddettiğini belirtti. Bu çıkışlar, Amerikan sağında Trump merkezli siyasi yapılanmaya karşı ideolojik bir ayrışmanın güçlenebileceğine işaret ediyor.

        2028 Hesapları Başladı: Vance Trump’ı Koruyor

        Cumhuriyetçi Parti’deki hesaplaşmanın bir diğer boyutunu ise 2028 başkanlık seçimleri oluşturuyor. Trump sonrasının muhtemel başkan adaylarından Başkan Yardımcısı JD Vance, seçim yenilgisini değerlendirirken doğrudan Trump’ı hedef almaktan kaçındı. Sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı uzun açıklamada yenilginin temel nedenini devam eden savaşa bağlayan Vance, Trump’ın da benzer bir değerlendirme yaptığını savundu.

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        Ancak Trump, savaşın ekonomik ve siyasi sonuçlarının yanı sıra Cumhuriyetçilerin bazı bölgelerde zayıf adaylarla seçime girmesini de yenilginin nedenleri arasında göstermişti. Vance’in bu tutumu, Trump’ın siyasi mirasını sahiplenmek isteyen isimlerin parti tabanıyla ilişkilerini koparmadan yeni döneme hazırlanma çabası olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyetçiler açısından temel sorun ise yalnızca 2028’de kimin başkan adayı olacağı değil, Trump’ın siyasi hareketinin lider değişikliğinden sonra da Amerikan sağının belirleyici gücü olmayı sürdürüp sürdüremeyeceği.

        MAGA Cephesinde İç Savaş: Trump Artık Sorunun Kendisi Mi?

        Cumhuriyetçi Parti içindeki eleştirilerin önemli bir bölümü henüz Trump’ı doğrudan hedef almaktan kaçınsa da bazı isimler siyasi kopuş çağrılarını açıkça dile getirmeye başladı. Trump’la yollarını ayıran eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Cumhuriyetçilerin gelecekte yeniden seçim kazanmak istiyorlarsa Trump’ı partiden uzaklaştırmaları gerektiğini savundu.

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        Eski Kongre üyesi Bob Good ise daha ileri giderek Trump’ın geçmişte olduğu gibi bugün de partinin temel sorunu olduğunu, bunun kapalı kapılar ardında konuşulmasının artık yeterli olmadığını belirtti. Buna karşılık MAGA hareketine yakın çevreler yenilginin sorumluluğunu Trump yerine Cumhuriyetçi Parti içindeki farklı gruplara yüklemeye çalışıyor. Trump yanlısı yorumcu Jack Posobiec, yeni muhafazakârları hedef alırken sağcı Breitbart çevresinden Matthew Boyle, Cumhuriyetçilerin bitmeyen savaşlardan uzaklaşması, ekonomik politikalarını büyük çıkar grupları yerine sıradan Amerikalıların ihtiyaçlarına göre şekillendirmesi ve göçmenlik politikalarında daha ölçülü davranması gerektiğini savundu.

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        Ortaya çıkan tablo, Amerikan sağındaki mücadelenin yalnızca Trump taraftarlarıyla karşıtları arasında değil, müdahaleci dış politika yanlıları, geleneksel muhafazakârlar ve popülist milliyetçiler arasında da yaşanacağını gösteriyor.

        İran Savaşı Seçimi Vurdu, Pentagon Yeni Krizin Merkezinde

        Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ardından en dikkat çekici tartışmalardan biri de Trump yönetiminin İran politikası üzerinden başladı. Trump, İran’la yaşanan savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesinin Cumhuriyetçi seçmen üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını ve seçim sonuçlarını olumsuz etkilediğini kabul etti.

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        Ancak Washington’dan gelen son bilgiler, Beyaz Saray’ın seçim yenilgisine rağmen Tahran’a yönelik askeri seçenekleri gündemden çıkarmadığını gösteriyor. Fox News’e konuşan Amerikalı kaynaklar, İran’a yönelik yeni askeri saldırıların hâlâ değerlendirildiğini öne sürdü. Bu gelişme, Trump yönetiminin içeride artan siyasi baskıya rağmen dış politikada askeri caydırıcılık stratejisinden vazgeçmeye hazır olmadığını ortaya koyuyor.

        Öte yandan Demokratların Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Pentagon yönetiminin de daha yoğun bir denetim ve olası soruşturma süreciyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Pentagon Sözcüsü ise Hegseth’in Trump’ın görev süresi boyunca makamında kalmaya ve başkanın politikalarını uygulamaya kararlı olduğunu belirterek Demokratların görevden uzaklaştırma girişimlerine karşı geri adım atılmayacağı mesajını verdi.

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        Trump İçin Asıl Tehlike Kongre’yi Değil, Cumhuriyetçi Parti’yi Kaybetmek

        Washington’da ortaya çıkan yeni siyasi tablo, Trump’ın başkanlığının kalan iki yılını yalnızca Demokratların kontrolündeki Kongre ile mücadele ederek geçirmeyeceğini, aynı zamanda kendi partisinin geleceği üzerindeki hâkimiyetini korumak zorunda kalacağını gösteriyor.

        Demokratların Kongre çoğunluğu, Beyaz Saray’ın bütçe politikalarından askeri operasyonlarına, üst düzey yönetici atamalarından federal kurumların faaliyetlerine kadar geniş bir alanda denetim baskısını artırabilecek. Ancak Trump açısından daha kritik mesele, Cumhuriyetçi Parti’nin seçim yenilgisini geçici bir siyasi başarısızlık olarak mı göreceği, yoksa MAGA hareketinin ideolojik sınırlarını aşma fırsatı olarak mı değerlendireceği olacak.

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        Geleneksel muhafazakârların Reagan dönemine dönüş çağrıları, popülist kanadın ekonomik milliyetçilikte ısrarı ve 2028 için pozisyon alan isimlerin hesapları, Cumhuriyetçi Parti’yi uzun süreli bir liderlik mücadelesine sürükleyebilir.

        Amerikan siyasetinin önündeki temel soru artık yalnızca Trump’ın Demokrat Kongre karşısında nasıl bir yönetim sergileyeceği değil; Trump’ın kurduğu siyasi hareketin, kendi liderliğinin yarattığı seçim maliyetini taşıyıp taşıyamayacağıdır. Çünkü MAGA’nın geleceğini belirleyecek asıl mücadele, Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında değil, giderek Cumhuriyetçi Parti’nin kendi içinde şekilleniyor.

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