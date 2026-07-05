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        Haberler Dünya Amerika Trump: Netanyahu, Beyaz Saray'da görüşme talep etti

        Trump: Netanyahu, Beyaz Saray'da görüşme talep etti

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 09:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: Netanyahu görüşme talep etti

        ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini söyledi.

        DHA'nın haberine göre görüşmenin Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra olabileceğini belirten Trump, “Netanyahu ile çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor” dedi.

        Trump, açıklamasında İran’la olan sürece de değindi. İranlıların ‘anlaşma yapmak için yalvardığını’ öne süren Trump, her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiğini kaydetti. Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz” ifadelerini kullandı.

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