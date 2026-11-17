Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Suriye arasında Ankara'da üst düzey bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ve Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

TÜRKİYE VE SURİYE'DEN ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

MSB'nin açıklamasına göre, Ankara'daki görüşmede Türkiye ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada ayrıntı paylaşılmadı.