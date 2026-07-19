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        Haberler Dünya Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 119'a çıktı

        Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 119'a çıktı

        Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 119'a yükseldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 05:29 Güncelleme:
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        Venezuela'daki depremlerde can kaybı 5 bini aştı

        Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 artarak 5 bin 119'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

        Rodriguez, çifte depremlerin ardından bölgede şu ana kadar 1350'den fazla artçı deprem meydana geldiğini belirterek, hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

        Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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