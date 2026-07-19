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        Haberler Objektife Takılanlar Bülent Ersoy estetik ameliyat sonrası ilk kez kamera karşısında

        Bülent Ersoy estetik ameliyat sonrası ilk kez kamera karşısında

        Yüzüne yaptırdığı estetik operasyonun ardından ilk kez kamera karşısına çıkan Bülent Ersoy, yeni görünümünden memnun olduğunu ve yeni estetik işlemler yaptıracağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Estetik sonrası ilk görüntü

        Bülent Ersoy, yüzüne yaptırdığı estetik operasyonun ardından ilk kez kameraların karşısına çıktı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 74 yaşındaki sanatçı, hem son halini gösterdi hem de geçirdiği estetik işlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

        Estetik operasyonunu gerçekleştiren doktoruyla birlikte konuşan Ersoy, bu kararı almasındaki en büyük etkenin Safiye Soyman ve Seda Sayan olduğunu söyledi. “Safiye her gün bir yerlerini yaptırıyordu. Çok güzel olmuştu. Ben de yaptırdım, çok güzel oldu” diyen sanatçı, estetikten memnun kaldığını ifade etti.

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        Ersoy ayrıca ilerleyen dönemde yeni estetik işlemler de yaptıracağını açıkladı.

        Diva açıklamalarının ardından sahneye sade bir elbiseyle çıktı. Sahnede şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, performansıyla tam not aldı.

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        #Bülent Ersoy
        #Estetik
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