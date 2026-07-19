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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!

        Bugün hava nasıl olacak? Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre; Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artarken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden esmesi öngörülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Bulutlu 26°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu

        MANİSA °C, 38°C

        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 35°C

        Parçalı bulutlu

        BURDUR °C, 36°C

        Parçalı bulutlu

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        HATAY °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU 13°C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE 17°C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU 12°C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK 18°C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

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        RİZE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KARS °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MALATYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

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        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

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