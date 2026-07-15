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        Haberler Dünya Zelenskiy, Ukrayna ve Avrupa'nın Moskova tehdidinden arınmasını hedeflediklerini söyledi

        Zelenskiy, Ukrayna ve Avrupa'nın Moskova tehdidinden arınmasını hedeflediklerini söyledi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ana hedeflerinin Ukrayna ile Avrupa'nın "Rusya'nın tehdidinden" arındırılması olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        "Ukrayna ve Avrupa, Rusya tehdidinden arınmalı"

        Zelenskiy, Ukrayna Devlet Günü vesilesiyle başkent Kiev'de düzenlenen törende konuştu.

        "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katılmak üzere Kiev'de bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile farklı ülke liderlerinin katıldığı etkinlikte konuşan Zelenskiy, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelere değindi.

        Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

        "Ana hedefimiz, Rusya'nın benzinsiz kalması değil, Ukrayna'nın Rusyasız olması, Ukrayna'nın savaşsız olması, Ukrayna'nın Avrupa ile birlikte olması, hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın Moskova tehdidinden arınmış olmasıdır."

        Önceki günlerde, ülkesinin sınırından yaklaşık 2 bin 884 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna artık ilk kez kendi balistik sistemini geliştiriyor ve uzun menzilli saldırılar düzenliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Ukrayna'nın, Patriot tipi hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeleri üretmek istediğini anımsatan Zelenskiy, NATO Ankara Zirvesi'nde konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile ele aldığını hatırlattı.

        Trump'ın konuya ilişkin Ukrayna'ya olumlu yanıt verdiğini dile getiren Zelenskiy, "Ukrayna, ilk kez Patriot füzeleri üretme olasılığına yaklaşıyor ve bu anlaşmayı ve ayrıcalığı alan tarihteki üçüncü ülke olabilir." dedi.

        Zelenskiy, Ukrayna'nın yılda artık 10 milyon dron üretmeye başladığı bilgisini paylaşarak, müttefik ülkelerle işbirliği yaparak bu sayıları daha da artıracaklarını söyledi.

        Rusya'nın savaşın başında Ukrayna'yı "3 günde ele geçirmeyi planladığını" belirten Zelenskiy, savaşın 1603 gündür devam ettiğini belirtti.

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