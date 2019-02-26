SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...

Giriş: 26.02.2019 - 13:09 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bir mobil uygulaması kullanıcıları, kendi yüzlerini değiştirmekten sıkılmış olacak ki ünlülere el attı ve "dünyaca ünlü oyuncular kadın olsaydı nasıl görünürdü?" sorusunun yanıtını merak etti. İşte sosyal medyada derlenen görseller...

  • 1Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    1|22

    FaceApp isimli mobil uygulamasıyla dünyaca ünlü erkek oyunculara kadın görünümü kazandırıldı. İşte "Hugh Jackman, Bradley Cooper, Tom Hiddleston gibi dünyaca ünlü oyuncular kadın olsaydı nasıl görünürdü?" sorusunun yanıtı...

    Vin Diesel

     

  • 2Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    2|22

    Benedict Cumberbatch

  • 3Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    3|22

    Patrick Stewart

     

  • 4Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    4|22

    Chadwick Boseman

     

  • 5Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    5|22

    Tom Holland 

     

  • 6Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    6|22

    Jeremy Renner

     

  • 7Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    7|22

    Michael B. Jordan

     

  • 8Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    8|22

    Josh Brolin 

     

  • 9Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    9|22

    Ian Mckellen

     

  • 10Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    10|22

    Robert Downey Jr.

     

  • 11Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    11|22

    Dave Bautista

     

  • 12Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    12|22

    Paul Rudd

     

  • 13Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    13|22

    Sebastian Stan

     

  • 14Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    14|22

    Chris Pratt

     

  • 15Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    15|22

    Chris Evans

     

  • 16Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    16|22

    Mark Ruffalo

     

  • 17Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    17|22

    Chris Hemsworth

     

  • 18Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    18|22

    Paul Bettany

     

  • 19Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    19|22

    Ryan Reynolds

     

  • 20Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    20|22

    Hugh Jackman

     

  • 21Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    21|22

    Tom Hiddleston

     

  • 22Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...
    22|22

    Bradley Cooper

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X