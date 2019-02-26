Dünyaca ünlü erkek oyuncular kadın olsaydı...

Bir mobil uygulaması kullanıcıları, kendi yüzlerini değiştirmekten sıkılmış olacak ki ünlülere el attı ve "dünyaca ünlü oyuncular kadın olsaydı nasıl görünürdü?" sorusunun yanıtını merak etti. İşte sosyal medyada derlenen görseller...