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Dünyaca ünlü müzisyenler Türk çalgıları kullanıyor

AA

Türkiye'de üretilen müzik enstrümanları, Pink Floyd, Simply Red ve La Luz gibi dünyaca ünlü müzisyen ve müzik grupları tarafından kullanılıyor. Yerli atölyelerde el yapımı tekniklerle üretilen çeşitli türdeki müzik aletleri, hem yerli hem de uluslararası pazarlarda büyük ilgi görüyor

pink floyd

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, son 10 yılda 100 milyon dolara yakın müzik aleti ihraç eden Türk enstrüman üreticileri, başta Almanya ve ABD olmak üzere Hollanda, İsviçre, Güney Kore ve Kanada gibi ülkelere enstrüman ve enstrüman aksamı satıyor.

Türkiye, özellikle bağlama ve gitar gibi telli müzik aletleri ile darbuka ve davul gibi enstrümanları içeren vurmalı çalgıların ihracatında öne çıkıyor.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ZİL ÜRETİCİSİ"

1623 yılında zil yapımına başlayan Zildijan ailesinin temsilcilerinden mesleği öğrenen ve 1996 yılında İstanbul Mehmet Zilleri'ni kuran Mehmet Tamdeğer, ürettiği zillerin yüzde 95'ini ihraç ediyor. İstanbul Mehmet tarafından üretilen ziller, orkestralarda davul ve perküsyon setlerinde tercih ediliyor.

Mehmet Tamdeğer, ürünlerinin Simply Red, La Luz, Marco Mendoza, Horacio Hernandez, Rick Latham ve Erik Smith gibi dünyaca ünlü müzisyenler tarafından tercih edildiğini belirterek, "İstanbul Mehmet" markası altında üretilen zillerin dünyanın 50 ülkesinde satıldığını söyledi.

Yıllık 25-30 bin zil üretim kapasiteleri bulunduğu ifade eden Tamdeğer, "Öne çıkan en önemli özelliğimiz, ürünlerin tamamen el yapımı olmasıdır." dedi.

Firmalarının dünyadaki sayılı zil üreticilerinden biri olduğunu vurgulayan Tamdeğer, Türkiye'nin, zil üretimi açısından dünyadaki en önemli merkez olduğunu söyledi.

"FİRMALAR, ULUSLARARASI PİYASADA TÜRKİYE'YE HAS ENSTRÜMANLAR ÜRETEREK TUTUNABİLİR"

 

1900'lü yılların başında Üsküp'te kurulan ve 1930'da Türkiye'ye taşınan Zeynel Abidin Cümbüş firması da kendi icadı olan cümbüşü üretip satıyor.

Firma yöneticisi Abidin Alihan Cümbüş, telli ve yaylı olarak çalınabilen bir saz olan cümbüşün, yerli ve yabancı pek çok müzisyen tarafından tarafından tercih edildiğini ifade ederek, "Ara Dinkjiar, Pink Floyd ve David Gilmour gibi dünyaca ünlü müzisyenler, enstrümanlarımızı farklı müzik türlerinde kullandılar" dedi.

Ürünlerinin hem doğu hem batı müziğinde kullanılabildiğini aktaran Cümbüş, firmalarının bağlama, darbuka ve davul gibi farklı enstrümanlar da ürettiğini, son yıllarda ihracat grafiklerinin arttığını kaydetti.

Cümbüş, Avrupa ve Amerika'yı darbuka ile tanıştırdıklarını belirterek, yıllık 60 bin civarı enstrüman üretim kapasitelerinin bulunduğunu bildirdi.

Türk firmalarının uluslararası müzik piyasasında ancak Türkiye'ye has enstrümanlar üreterek ve kaliteden ödün vermeyerek tutunabileceklerini ifade eden Cümbüş, sektörün ithalata bağımlı olmaması ve ihracat etkinliğinin artması için teşviklerden faydalanması gerektiğini söyledi.

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