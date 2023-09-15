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        Haberler Magazin Dünyaca ünlü oyuncu Chris Evans, Alba Baptista ile sessiz sedasız dünyaevine girdi!

        Dünyaca ünlü oyuncu Chris Evans sessiz sedasız evlendi!

        Marvel filmlerinden tanıdığımız dünyaca ünlü oyuncu Chris Evans, geçtiğimiz günlerde Alba Baptista ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:37
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        SESSİZ SEDADIZ EVLENDİLER

        Hollywood'un ünlü oyuncusu Chris Evans geçtiğimiz günlerde Alba Baptista ile dünyaevine girdi. Ünlü aktör aşkı bulma mücadelesini anlattı.

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        Chris Evans flört etmeyi seven birisi ve eski kız arkadaşları arasında Jessica Biel, Jenny Slate ve Minka Kelly gibi isimler var. 42 yaşındaki Chris Evans sonunda aradığı aşkı 26 yaşındaki kız arkaşı Alba Baptista'da buldu.

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        DÜĞÜNE GELEN KİŞİLER GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADI

        Ocak ayında çıkmaya başlayan çift o zamandan bu yana ilişkilerini sürdürüyor. Düğünlerini medyaya yansıtmamaya çalışan Chris ve Alba geçtiğimiz Cumartesi günü Massachusetts'te küçük bir törenle evlendi.

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        ÜNLÜ İSİMLER DE TÖRENE KATILDI

        Her şey son derece özel düzenlendiği için telefona izin verilmedi. Üstelik konuklar gizlilik sözleşmesi bile imzaladı. Etkinliğe aile ve arkadaşların yanı sıra bazı yıldız isimlerde katıldı.

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        Konuk listesinde Chris Evan'ın rol arkadaşı Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ve Jeremey Renner yer aldı.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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