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"Bu durumla nadir de olsa karşılaşıyoruz. Genlerin dağılımı olduğu zamanlarda, bizim 'deforme' olarak adlandırdığımız durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu çok nadir ortaya çıkan ve insanların dikkatini çeken bir durum. Bu da özel olan kedilerimizi daha da özel kılıyor. Çünkü aynı göz içinde iki renk görmek nadir bir durum."