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Dünyada gündem Mauro Icardi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi İtalyan basını da yakından takip etti. Derbi oynandığı esnada Icardi ile Wanda Nara arasındaki tesadüf dikkatlerden kaçmadı

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  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını üçe çıkardı. Arjantinli futbolcu, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınan maçta da bir kez ağları havalandırmıştı. Bu arada Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli oyuncu olarak kayıtlara geçti.
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Icardi'nin performansı Avrupa basınının da dikkatini çekti. La Gazzetta dello Sport, Arjantinli golcünün daha önce Milano ve Genoa derbilerindeki performansını hatırlatarak, "İstanbul derbisini Mauro Icardi çözdü. Maurito liderliğindeki sarı-kırmızlılar rakibini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Bir diğer İtalyan gazetesi Corriere dello Sport da Wanda Nara ile Icardi arasındaki bir tesadüfü gündeme getirdi. 
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara'nın, Arjantinli golcü Nef Stadyumu'nda şov yaparken aynı saatlerde 'Yıldızlarla Dans Et' programında yer almasına da gönderme yapıldı. 
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Corriere dello Sport'un "Wanda Nara dans ederken, Icardi Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapıyor" başlığıyla yayınladığı haberde şu ifadelere yer verildi; Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin akşam saatlerinde farklı alanlarda şovları vardı. Rai Uno'nun konuğu Wanda Nara, 'Yıldızlarla Dans Et' programında sahne alırken, PSG ve Inter'in eski golcüsü Galatasaray'ı Boğaziçi derbisinde başarıya götürdü.
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Arjantin'den La Nacion, Mauro Icardi'nin Beşiktaş karşısında bir kez daha golleriyle gündeme geldiğini yazdı. 
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Haberde "Mauro Icardi bir kez daha golleriyle gündeme geldi. Galatasaray'ın Türk klasiğinde galibiyetinde büyük rol oynadı" başlığı kullanıldı. 
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

     

     

    Haberin detayında "10 yılı aşkın süredir İtalya ve Fransa'da yaşadıklarıyla gündeme gelen Mauro Icardi için Türkiye'de oynamak medyadan uzaklaşmak demekti. Icardi, haftalarca Wanda Nara ile yaşadıkları sallantıdaki ilişkileriyle gündeme geldi. Ancak bu Cumartesi Icardi, futbolun merkezine döndü. Golcü oyuncu Beşiktaş derbisinde sınırlarını zorladı hatta aştı. Icardi, bir İstanbul klasiğinde attığı iki muhteşem golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. En son 21 Nisan 2021'de PSG formasıyla Angers'a karşı hat-trick yaparak bir maçta birden fazla gol atmıştı" ifadelerine yer verildi.
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Fransa'dan RMC Sport, Galatasaray-Beşiktaş derbisine geniş yer ayırdı. RMC Sport maçın yıldızı Mauro Icardi'yi ön plana çıkarırken "İstanbul derbisinde Mauro Icardi'den muhteşem vole. Galatasaray'da gerçek bir yeniden doğuş" başlığını kullandı. 
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Haberde "PSG'de hayalet gibi oynayan Mauro Icardi, Galatasaray'da küllerinden yeniden doğuyor. İki hafta önce Galatasaray'da ilk golünü kaydeden Icardi, Beşiktaş'a karşı muhteşem bir gol attı. Mauro sonunda alevlendi. Pochettino'nun talimatıyla PSG'de ölü gibiydi. Türkiye'de ikinci golünü voleyle attı ama ne gol! Peki, tam bir canlanma mı yoksa basit bir başlangıç mı? Gelecek gösterecek. Mauro Icardi'nin aklı tamamen futbola çevrilmiş görünüyor ki bu son aylarda her zaman böyle değildi. Türkiye'de oynadığı son üç lig maçında üç kez belirleyici oldu" denildi.
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Fransa'dan Le Parisien, Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin Beşiktaş karşısındaki performansını öne çıkardı ve "Icardi, İstanbul derbisinde duble yaptı" başlığı kullanldı. 

     
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Haberde, "Takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç, Galatasaray taraftarlarıyla olan birlikteliği... Icardi, Beşiktaş derbisinde gülümsemeyi hiç bırakmadı. Mauro Icardi'yi son düdükle birlikte bu kadar mutlu etmeyeli uzun zaman oldu. Wanda Nara'dan ayrılmasıyla son haftalara damgasını vurdu" denildi.
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Arjantin'den İnfobae, Mauro Icardi'nin Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki muhteşem performansını ön plana çıkardı. 
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Haberde Icardi'nin muhteşem bir vole ve kurtarılamaz bir kafa vuruşuyla Galatasaray'a galibiyeti getirdiği aktarıldı.
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Güney Amerika'dan Al Aire Libre sitesi, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının Beşiktaş'a karşı alınan galibiyette belirleyici rol oynadığını okuyucularına aktardı. 
  • Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

    Haberin detayında ise "Türkiye Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlu etti. Icardi derbide belirleyici rol oynadı." ifadelerien yer verildi. (Sporx)

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