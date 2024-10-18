Dünyaevine giren şoför çiftin TIR'ı düğün arabası oldu

Ankara'da yıllardır bir lojistik firmasında şoförlük yapan Leyla Elaldı, bir süre önce tanıştığı kendisi gibi TIR şoförü olan Emre Seçkin ile dünya evine girdi.

Çift, kullandıkları TIR'ı düğün arabası olarak süslerken, aracı da gelinliği ile nikah salonuna kadar Leyla Elaldı kullandı.

Uzun yolda kullandığı TIR'ı düğün arabası yapmanın müthiş bir duygu olduğunu belirten Elaldı, "Her şey çok ani gelişti ama çok mutluyum. TIR'la dünya evine girmek en büyük hayalimdi." dedi.

Elaldı, çalıştığı lojistik firmasının hiçbir zaman desteğini esirgemediğini, TIR'ı düğün arabası yapmasına da izin verdiğini belirterek, "Kullandığım TIR'ı hem nikahta hem düğünde gelin arabası yaptım. Kendi arabam olduğu için çok mutluyum. Bu müthiş bir duygu. İnşallah evlendikten sonra eşimle, yol arkadaşımla, peş peşe yolları arşınlamak istiyorum" diye konuştu.

"KIZ KARDEŞİ ARACILIĞIYLA TANIŞTIK" Eşini, kendi firmalarında işe giren kız kardeşi sayesinde tanıdığını belirten Elaldı, tanıştıktan sonra her şeyin çok kısa sürede gerçekleştiğini söyledi. Elaldı, şöyle konuştu: "Eşimin kız kardeşi bizim firmamızda işe başlamıştı. Ben bir gün sosyal medyada soru cevap yaparken, 'Bizim yengemiz olsana' dedi. Ben de 'Ablan olarak kalayım, böyle güzel' demiştim ama sonra ağabeyi ile tanıştırınca her şey çorap söküğü gibi birden gelişti. Bir baktık nikah masasındayız, bir baktık düğün salonundayız. Zaten işimiz gereği sürekli yurt dışı çalıştığımız için çok fazla zamanımız olmuyor. Bir turumuz neredeyse 10 gün sürdüğü için hızlı gelişen bir düğün oldu."