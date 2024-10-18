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        Haberler Yaşam Dünyaevine giren şoför çiftin TIR'ı düğün arabası oldu

        Dünyaevine giren şoför çiftin TIR'ı düğün arabası oldu

        Ankara'da evlenen TIR şoförleri Leyla Elaldı ve Emre Seçkin çifti, düğün arabası olarak TIR kullandı. Genç çiftin süslediği TIR'ı nikah salonuna kadar gelinliğiyle Leyla Elaldı götürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:31
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        TIR, düğün arabası oldu
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        Ankara'da yıllardır bir lojistik firmasında şoförlük yapan Leyla Elaldı, bir süre önce tanıştığı kendisi gibi TIR şoförü olan Emre Seçkin ile dünya evine girdi.

        Çift, kullandıkları TIR'ı düğün arabası olarak süslerken, aracı da gelinliği ile nikah salonuna kadar Leyla Elaldı kullandı.

        Uzun yolda kullandığı TIR'ı düğün arabası yapmanın müthiş bir duygu olduğunu belirten Elaldı, "Her şey çok ani gelişti ama çok mutluyum. TIR'la dünya evine girmek en büyük hayalimdi." dedi.

        Elaldı, çalıştığı lojistik firmasının hiçbir zaman desteğini esirgemediğini, TIR'ı düğün arabası yapmasına da izin verdiğini belirterek, "Kullandığım TIR'ı hem nikahta hem düğünde gelin arabası yaptım. Kendi arabam olduğu için çok mutluyum. Bu müthiş bir duygu. İnşallah evlendikten sonra eşimle, yol arkadaşımla, peş peşe yolları arşınlamak istiyorum" diye konuştu.

        "KIZ KARDEŞİ ARACILIĞIYLA TANIŞTIK"

        Eşini, kendi firmalarında işe giren kız kardeşi sayesinde tanıdığını belirten Elaldı, tanıştıktan sonra her şeyin çok kısa sürede gerçekleştiğini söyledi.

        Elaldı, şöyle konuştu:

        "Eşimin kız kardeşi bizim firmamızda işe başlamıştı. Ben bir gün sosyal medyada soru cevap yaparken, 'Bizim yengemiz olsana' dedi. Ben de 'Ablan olarak kalayım, böyle güzel' demiştim ama sonra ağabeyi ile tanıştırınca her şey çorap söküğü gibi birden gelişti. Bir baktık nikah masasındayız, bir baktık düğün salonundayız. Zaten işimiz gereği sürekli yurt dışı çalıştığımız için çok fazla zamanımız olmuyor. Bir turumuz neredeyse 10 gün sürdüğü için hızlı gelişen bir düğün oldu."

        Emre Seçkin de çok mutlu olduklarını dile getirirken, "İkimiz de TIR şoförü olduğumuz için gelin arabamız ekmek teknemiz olsun istedik. Eşimin firması da buna müsaade etti, tabii ki gelin arabasını da eşim sürdü" dedi.

        Bundan sonra aynı firmada çalışıp, yine Avrupa'ya yük taşımak istediklerini aktaran çift, sürekli yurt dışında oldukları için balayı planı yapmadıklarını, balayını aileleriyle geçirmek istediklerini söyledi.

        Gelecek için planlarını da kendi TIR'larıyla çalışmak olarak belirten şoför çift, yine kendi TIR'larıyla dünyayı gezmek istediklerini dile getirdi.

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        #TIRdan düğün arabası
        #haberler
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