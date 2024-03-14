Dünyanın bilinen en eski ruju bulundu

İran'ın güneydoğusundaki Jiroft bölgesinde Bronz Çağı'ndan kalma küçük bir tüp şişe keşfedildi.

Taş tüpün şu ana kadar keşfedilen en eski ruj örneği olduğu bildirildi.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre ruj MÖ 1.936 ile 1.687 yılları arasına tarihleniyor.

Bilim insanlarına göre tüpün boyutu ve karmaşık süslemeleri, muhtemelen toplumun seçkin bir üyesi tarafından kullanıldığını gösteriyor.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar Scientific Reports adlı hakemli dergide yaptıkları açıklamada, bu kişilerin tüpü bir elleriyle tuttuklarını ve diğer elleriyle koyu kırmızı karışımı sürmek için bir aplikatör kullandıklarını belirtti.

GÜNÜMÜZDEKİ KARIŞIMLARA OLDUKÇA BENZİYOR

Bilim insanlarına göre kırmızı renkteki karışım, günümüz rujlarında kullanılan tariflere oldukça benziyor. Bu da onu şimdiye kadar bulunan en eski dudak boyası örneği yapıyor.

Taş tüpe güvenle dudak boyası kabı diyebilmek için daha çok araştırma gerektiği ifade edilirken

maddenin yüze nasıl uygulandığını söylemek için de 'çok erken' deniliyor.

Keşfin Bronz Çağı kültürlerinin gelişimi hakkında önemli ipuçları sağlayabileceği düşünülüyor.

Ekip daha önce de bölgede yeşil, mavi ve sarımsı pembe göz farı ve fondöten izleri bulmuştu.

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