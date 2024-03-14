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        Haberler Yaşam Dünyanın bilinen en eski ruju bulundu

        Dünyanın bilinen en eski ruju bulundu

        İran'da yaklaşık 4 bin yıllık olduğu düşünülen, Bronz Çağı'ndan kalma ruj bulundu... Tüp şeklindeki taş rujun şu ana kadar keşfedilen en eski ruj örneği olduğu bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 11:51 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:58
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        Dünyanın bilinen en eski ruju bulundu
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        İran'ın güneydoğusundaki Jiroft bölgesinde Bronz Çağı'ndan kalma küçük bir tüp şişe keşfedildi.

        Taş tüpün şu ana kadar keşfedilen en eski ruj örneği olduğu bildirildi.

        Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre ruj MÖ 1.936 ile 1.687 yılları arasına tarihleniyor.

        Bilim insanlarına göre tüpün boyutu ve karmaşık süslemeleri, muhtemelen toplumun seçkin bir üyesi tarafından kullanıldığını gösteriyor.

        APLİKATÖRLE UYGULANIYORMUŞ

        Çalışmayı yürüten araştırmacılar Scientific Reports adlı hakemli dergide yaptıkları açıklamada, bu kişilerin tüpü bir elleriyle tuttuklarını ve diğer elleriyle koyu kırmızı karışımı sürmek için bir aplikatör kullandıklarını belirtti.

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        GÜNÜMÜZDEKİ KARIŞIMLARA OLDUKÇA BENZİYOR

        Bilim insanlarına göre kırmızı renkteki karışım, günümüz rujlarında kullanılan tariflere oldukça benziyor. Bu da onu şimdiye kadar bulunan en eski dudak boyası örneği yapıyor.

        Taş tüpe güvenle dudak boyası kabı diyebilmek için daha çok araştırma gerektiği ifade edilirken

        maddenin yüze nasıl uygulandığını söylemek için de 'çok erken' deniliyor.

        Keşfin Bronz Çağı kültürlerinin gelişimi hakkında önemli ipuçları sağlayabileceği düşünülüyor.

        Ekip daha önce de bölgede yeşil, mavi ve sarımsı pembe göz farı ve fondöten izleri bulmuştu.

        *Haberin görselleri Padova Üniversitesi ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Dünyanın en eski ruju
        #iran
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