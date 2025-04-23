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        Haberler Dünya Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü | Dış Haberler

        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden harekete geçti. Yanardağ, 23 Aralık'tan bu yana 18. kez patladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 23.04.2025 - 07:36
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        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaiideki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü.

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        23 Aralık'tan bu yana gerçekleşen 18'inci patlama oldu.

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        Yetkililer, yanardağın da içinde bulunduğu ulusal parkta ziyaretçileri güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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        Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilaueada 1983'ten beri patlamalar oluyor.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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