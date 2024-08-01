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        Haberler Yaşam Dünyanın en eski ticaret gemisi batığındaki kazı çalışmaları görüntülendi

        Dünyanın en eski ticaret gemisi batığındaki kazı çalışmaları görüntülendi

        Dünyanın bilinen en eski batığı olarak nitelenen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'nda arkeologların yürüttüğü su altı kazı çalışmaları, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:01 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:01
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        Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ile ekibi, 3 bin 600 yıl öncesine tarihlenen batıkta kazı çalışmalarını sürdürüyor.

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        Antalya açıklarında ve denizin yaklaşık 50 metre derinliğinde, son teknolojik imkanları kullanarak tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalara Ceylan da katıldı.

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        Ceylan tarafından kaydedilen görüntülerde, ekiplerin gerekli önlemleri alarak batık üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar yer aldı. Görüntülere, denizin derinliklerinde yaşamını sürdüren sokar ve aslan balıkları ile diğer canlılar da girdi.

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        Kazı Başkanı Öniz, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, dünyanın bilinen en eski batığında kazı çalışmalarının başarılı şekilde sürdüğünü anlattı.

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        Geminin 3 bin 600 yıl önce fırtınaya kapılarak battığını aktaran Öniz, şunları kaydetti:

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        "Muhtemelen Kıbrıs Adası'ndan Girit Adası'na bakır külçeler taşıyan bir gemi. Türkiye'deki su altı arkeolojisi teknolojisinin en ileri metotlarıyla, su altı kompresörleriyle, çalışma sistemleriyle 50 metre derinlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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        Bu derinlik çok ciddi, herhangi bir sıkıntı yaşamadan, her türlü emniyet tedbiri alınıp, su altı arkeolojik kazısı yapılıyor. İnşallah buradan çıkacak eserler de Kemer'de yapım aşamasındaki su altı arkeoloji müzesinde sergilenecek."

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        Çalışmalarda yer alan arkeolog Ayşegül Dadagül de tarihin derinlerinden gelen izleri takip ettiklerini dile getirdi.

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        Birçok su altı arkeoloğunun olmak istediği bir yerde çalıştıklarını ifade eden Dadagül "İnanıyorum, geçmişi aydınlatacak bulgular elde edeceğiz. Derinlerde olmak, tarihe dokunmak çok güzel" dedi.

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        Tarihi çalışmaları görüntüleyen Ceylan da tarihin parmak izlerine dokunmanın ve gizemli dünyaya eşlik etmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

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        Ceylan'a, dalış sırasında kamera asistanı Mahmut İğde de eşlik etti.

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        #dünyanın bilinen en eski batığı
        #Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı
        #Antalya
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