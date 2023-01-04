Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 53. sırada yer alan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yayınladığı ayna pozuyla gündem oldu. Erçel’in gönderileri kısa süre içerisinde 1.5 milyon beğeni ve 10 bin beğeni aldı.