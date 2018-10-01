Türkiye bir kahve cenneti... Ama yeni yerler keşfetmek isteyip de kendinize bir neden arıyorsanız dünyanın en güzel kahvelerinin yapıldığı şehirleri keşfetmelisiniz. Kahve kültürünün nerede gerçekten iyi olduğunu bilmenin zararı olmaz, değil mi? İşte bir kahve içmek için bile gidilebilecek 12 şehir:
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Roma, İtalya: Kahve listesi yapıp da Roma eklenmezse olmaz. Yolunuz buraya düştüğünde ayaküstü de olsa bir kafeye muhakkak uğrayın, espressonuzu yudumların, turunuza devam edin. Zaten İtalya’da hayat o kadar hızlı akıyor ki, beş dakika kahve molası size uzun bile gelebilir.
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Melbourne, Avustralya: İlla ki dünyanın öbür ucuna gitmek ve kahve içmek istiyorum diyorsanız Melbourne sizin için biçilmiş kaftan. Zira bu şehre gittiğinizde kahveden başka bir içecek bulmanız pek mümkün değil. Kahve fuarı, kahve dergisi gibi detayların hakim olduğu şehirde her semtin ayrı bir kahve kültürü var.
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Taipei, Tayvan: Güleryüzlü, dost canlısı insanların şehri Taipei’de kahveler uzun uzun demleniyor ve koyu olanı makbul sayılıyor. Esas can alıcı noktaları ise birbirinden ilginç kafeleri. Uzakdoğu müziği eşliğinde hafif mistik bir ortamda kahvenizi yudumlamak istiyorsanız, Taipei ilk seçeeğiniz olmalı!
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Havana, Küba: Havana ismini duyanların aklına ilk olarak puro gelse de kahvesinin de şöhreti yadsınamaz. Oralarda en iyi kahve ‘Eski Havana’nın ferah avlulu, eski usül karo döşemeli, tavanı pervaneli mekanlarında içilir. İçmeniz gereken kahvelerin başında Cubano (şekerle demlenmiş espresso) ya da Cortadito (sütlü espresso) geliyor.
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Vancouver, Kanada: İyi insanların diyarı Kanada ‘fair trade’ yani dürüst ticaret konusunda da başı çekiyor. Vancouver’da sadece iyi kahve içilmiyor, adil bir şekilde üretilmiş kahve içiliyor. Yani Kanadalılar kahveyi getirene, içirene, üretene, tarladaki çiftçisine kadar hepsine tek yürek olmuş durumda. Böyle bir şehirde ‘organik’ kahvenin şefin tavsiyesi olduğunu belirtmeye bilmiyoruz gerek var mı…
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Helsinki, Finlandiya: Dışarıdan bakıldığında dünyanın en sakin insanlar gibi görünseler de kahve konusunda işler biraz değişiyor. Tüm İskandinavya kahveyi seviyor lakin Finlandiya’daki kahve tüketimi, sanki bir daha kahve içemeyeceklerin bir araya geldiği bir hızda tüketiliyor. Başkent Helsinki’de nereye giderseniz gidin, iyi bir kahve içmeniz mümkün. Öyle ki bir dükkana adres sormaya girdiğinizde, elinizde bir bardak kahveyle çıkabilirsiniz!
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Viyana, Avusturya: Koca bir fincan buharla ısıtılmış süt ve köpük, altında da tek shot espresso… Bu spesyalin adı ‘Wiener Melange’. Şayet süt seviyorsanız ve yumuşak içimli kahveden hoşlanıyorsanız şiddetle tavsiye ediyoruz. Ancak Viyana’da asıl önemli olan, UNESCO’nun şehirdeki kafeleri ‘manevi miras’ listesine almış olması.
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Seattle, ABD: Seattle’a giden öyle ya da böyle kahve içecektir! Ama en iyi kahveyi nereden içerim sorusuna yönelirseniz kendinizi sonsuz bir tartışmanın girdabında bulursunuz. Zira orası, Türkiye’de de zincirleri olan pek meşhur kahve dükkanının anayurdu -ama nedense o dükkanlara gitmiyorlar!-
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Amsterdam, Hollanda: Coffeeshop deyince akla ilk Amsterdam gelir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta, sadece kahve içilen coffeeshopları bulmanız.
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Amsterdamlıların deyişiyle ‘bruin’ yani kahverengi kahve içebileceğiniz mekanlar, 70’lerde çekilen bir film karesinden fırlamış gibi görünen mekanlarda, bohem bir havada yudumlanabilir.
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Seul, Güney Kore: Küresel çekim gücü gitgide artan Seul’de her köşe başında delifişek bir tematik kahveci açılıyor. Her birinin dekorasyonu da kendine özel, müdavimleri de şahsına münhasır bu kafelerde hemen her türlü kahveyi bulma şansınız var. (GQ Türkiye)
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Safranbolu, Türkiye: Aman ben ülkemin gözünü seveyim, acı kahvemizin telvesini hiçbir lezzete değişem diyorsanız gerek İstanbul’da gerekse İstanbul dışında pek çok seçenek var. Ancak, Safranbolu’da közde pişirilen ve yanında organik böğürtlen ve karadut nektarları ya da lokumla servis edilen mis gibi kahveyi denemelisiniz.
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