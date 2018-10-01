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Helsinki, Finlandiya: Dışarıdan bakıldığında dünyanın en sakin insanlar gibi görünseler de kahve konusunda işler biraz değişiyor. Tüm İskandinavya kahveyi seviyor lakin Finlandiya’daki kahve tüketimi, sanki bir daha kahve içemeyeceklerin bir araya geldiği bir hızda tüketiliyor. Başkent Helsinki’de nereye giderseniz gidin, iyi bir kahve içmeniz mümkün. Öyle ki bir dükkana adres sormaya girdiğinizde, elinizde bir bardak kahveyle çıkabilirsiniz!