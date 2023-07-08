"Dünyanın En Güzel Kızı" seçilen çocuk model Anastasiya büyüdü! İşte son hali Anastasiya, küçük yaşlardan beri güzelliği ile internette bir hayli popüler olan bir çocuk model. Hatta bazı pozları o kadar biliniyor ki onu tanımamak neredeyse imkânsız! Kariyerine 2,5 yaşında başlayan küçük kız artık 12 yaşında ve modelliğe günümüzde de devam ediyor. Habertürk Giriş: 08.07.2023 - 12:35 Güncelleme: 08.07.2023 - 12:35 facebook

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Anastasiya Knyazeva, 2017 yılında "Dünyanın En Güzel kızı" seçildi. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak adlandırdı ve Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model oldu. Büyüleyici masmavi gözleri, uzun kahverengi saçları ve melek yüzü ile bu küçük kızı tanımasanız bile muhakkak görmüşsünüzdür.

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Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasiya, 4 yaşında oldukça ünlü oldu. Kamera karşısında doğal davrandığı ve hiç rahatsız hissetmediği için birçok marka ona aşık oldu.