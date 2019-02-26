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Dünyanın en sağlıklı ülkesi İspanya, Türkiye 51'inci sırada

Bloomberg tarafından hazırlanan En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde, İspanya ilk sırada yer aldı. Türkiye ise 169 ülke arasında 3 basamak yükselerek 51. sırada yer aldı. Araştırmacılar, Akdeniz diyetinin yaşam süresine olumlu yansıdığını vurguluyor.

Giriş: 26.02.2019 - 15:34 | Güncelleme:
- Getty Images

Bloomberg tarafından hazırlanan En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde, İspanya ilk sırada yer aldı.

Ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kriterlere göre hazırlanan ve 169 ülkeyi kapsayan listede, Türkiye 51'inci oldu. Türkiye 2017'deki ilk listede 54'üncü sıradaydı.

2019 Endeksi'nde ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı. Asya'nın en sağlıklı ülkesi olarak Japonya'nın yanı sıra Avustralya ve İsrail de ilk 10'a girdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İspanya, doğumda en yüksek yaşam beklentisine sahip Avrupa Birliği ülkesi.

İspanya'da ortalama yaşam beklentisinin 2040'a kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. Bu durumda İspanya bu alanda dünya lideri olacak. İspanya'yı Japonya, Singapur ve İsviçre'nin izleyeceği tahmin ediliyor.

İspanya'da çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmetleri sayesinde son 10 yıl içinde kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerde azalma görüldü.

'Akdeniz diyeti kalp hastalıklarını azaltıyor'

Araştırmacılar, İspanya ve listede ikinci sırada yer alan İtalya'daki beslenme alışanlıklarının bu ülkelerin sağlık seviyelerini açıklayabilecek önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çekiyor.

Navarra Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre sızma zeytinyağı ve fındık-fıstıkla destleklenen Akdeniz diyetinde, az yağın tercih edildiği beslenme tarzına göre daha az kalp rahatsızlığı görülüyor.

- Getty Images
ABD'de obezitenin yaygın olmasının yanı sıra artan uyuşturucu kullanımı ve intiharlar, dünyanın en büyük ekonomisinin sıralamada gerilemesine neden oldu.

Küba ABD'yi geçti

Kuzey Amerika'da, 16'ncı sırada yer alan Kanada, ABD ve Meksiya'yı geride bıraktı. Listede Küba, 35'inci sıradaki ABD'nin beş basamak önünde yer alıyor.

ABD'de ortalama yaşam beklentisinin görece düşük olması aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intiharlara bağlanıyor.

Asya'da Güney Kore yedi basamak birden yükselirken 1.4 milyar nüfuslu Çin 52'nciliğe yükseldi. Çin'deki ortalama yaşam beklentisinin 2040'da ABD'yi geçmesi bekleniyor.

Listedenin alt sıralarında ise Afrika ülkeleri var. Son 30'daki ülkelerin 27'si Sahra Altı Afrika'sında. Diğer üç ülke Haiti, Afganistan ve Yemen.

En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde ülkelerin sıralaması

Ülke

2019 sırası

2017 sırası

İspanya

1

6

İtalya

2

1

İzlanda

3

2

Japonya

4

7

İsviçre

5

3

İsveç

6

8

Avustralya

7

5

Singapur

8

4

Norveç

9

11

İsrail

10

9

Lüksemburg

11

10

Fransa

12

14

Avusturya

13

12

Finlandiya

14

15

Hollanda

15

13

Kanada

16

17

Güney Kore

17

24

Yeni Zelanda

18

19

İngiltere

19

23

İrlanda

20

22

Kıbrıs

21

18

Portekiz

22

21

Almanya

23

16

Slovenya

24

27

Danimarka

25

28

Yunanistan

26

20

Malta

27

25

Belçika

28

26

Çekya

29

30

Küba

30

31

Hırvatistan

31

35

Estonya

32

38

Şili

33

29

Kosta Rika

34

33

ABD

35

34

Bahreyn

36

40

Katar

37

36

Maldivler

38

41

Lübnan

39

32

Polonya

40

39

Karadağ

41

 

Bosna Hersek

42

42

Arnavutluk

43

50

Brunei

44

37

Slovakya

45

46

BAE

46

43

Uruguay

47

45

Macaristan

48

52

Umman

49

58

Panama

50

49

Türkiye

51

54

Çin

52

55

Meksika

53

51

Arjantin

54

53

Sırbistan

55

57

Makedonya

56

44

Kaynak: Bloomberg

BBC TÜRKÇE

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