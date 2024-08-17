Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat nasıl devam ediyor? Yakutsk'ta yaşamın zorlukları!

TARIM ÜRÜNÜ YETİŞMİYOR

Yakutsk'ta tarım yapılamayacak kadar sert bir soğuk hâkim. Bu nedenle, halkın temel besin kaynağı balık ve et oluyor. Marketlerde ve pazarlarda en çok bulunan ürünler de yine bu iki yiyecek. Bu dondurucu soğuklar nedeniyle burada buzdolabı kullanmaya gerek kalmıyor.