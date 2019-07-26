ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde yer alan Little Rock Hayvanat Bahçesi'nde hayatını sürdüren dünyanın bilinen en yaşlı gorili Trudy 63 yaşında hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesi sözcüsü Susan Altrui, bakıcıların gorili kontrol ederken ölü bulduğunu söyledi.

"ÖZLENECEKSİN TATLI KIZ"

Dünyanın muhafaza altındaki bilinen en yaşlı gorili olan Trudy'nin ölümü nedeniyle yapılan açıklamada "Hayvanat bahçesi, Trudy'nin ölümünü açıklamaktan büyük üzüntü duyuyor. 63 yaşındaki Trudy, bilinen en yaşlı batı ova goriliydi. Özleneceksin tatlı kız" denildi.

Susan Altrui, Trudy'nin ABD Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tarafından kaydedilen en yaşlı goril olduğunu belirtti. Öte yandan dünyada daha yaşlı goriller olması ihtimalini ise "Mümkün, ancak pek olası değil" şeklinde yanıtladı.

Eski hayvanat bahçesi görevlisi Syd Tanner, Trudy'nin 'tam anlamıyla bir 'kadın patron' olduğunu söyledi.

HAYATININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ HAYVANAT BAHÇESİNDE GEÇİRDİ

Trudy, 1988 yılında erkek goril Ollie ile birlikte Buffalo Hayvanat Bahçesi'nden Little Rock Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

31 yıl Little Rock Hayvanat Bahçesi'nde kalan Trudy aynı zamanda vahşi doğada yakalanan son gorillerden biriydi.

Kuzey Amerika gorilleri bugünlerde ise hayvanat bahçelerinde doğuyor.