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Dünyanın en yaşlı YouTuber'larından Mastanamma öldü

Yerel ve sıra dışı yemek videolarıyla ünlenen, dünyanın en yaşlı YouTuber'larından Mastanamma adlı Hindistanlı kadın 107 yaşında öldü. Karpuzlu tavuk yemeği dahil yüzlerce videosu yayımlanan kadının "Country Foods" (Köy Yemekleri) adlı YouTube kanalında bir milyondan fazla abonesi vardı

05.12.2018 - 15:00 | Güncelleme:

Yerel ve sıradışı yemek videolarıyla ünlenen, dünyanın en yaşlı YouTuber'larından Mastanamma adlı Hindistanlı kadın 107 yaşında öldü.

Karpuzlu tavuk yemeği dahil yüzlerce videosu yayımlanan kadının "Country Foods" (Köy Yemekleri) adlı YouTube kanalında bir milyondan fazla abonesi vardı.

İki yıl önce torunu ve bir arkadaşı tarafından çekilip yayınlanmaya başlanan videolarda Mastanamma, ülkenin güneyinde ücra bir köydeki evinin önünde yemekler pişiriyor.

Mastanamma, sebzeleri elleriyle soyuyor ve Hindistan'a özgü eski bir bıçakla doğruyor. Yemekler, yer sofrasında muz kabuklarında servis ediliyor.

BBC muhabiri Omkar Karambalekar iki yıl önce görüştüğü Mastanamma için "Farklı yemek yapma tarzı onu bir yıldız yaptı" diyor.

'İnanılmaz tariflerinle sosyal medyayı sarstın'

Karambalekar, Mastanamma'nın yemeklerini kendi yaktığı odun ateşinde pişirdiğini, en çok da evinin yakınlarında nehir olması nedeniyle balık yemeği yapmayı sevdiğini söylüyor.

Andhra Pradeş'te doğan Mastanamma'nın ölümü Pazartesi günü, kendi YouTube kanalında duyuruldu.

Ölümünden sonra Twitter'da birçok takipçisi Mastanamma için başsağlığı mesajları yayımladı.

Bir kullanıcı "Mastanamma efsanesi dimdik ayakta. Karpuzlu tavuğu viral hale getiren dişsiz gülümsemeli kadın" derken başka bir kullanıcı, "İnanılmaz tariflerinle sosyal medyayı sarstın. Seni özleyeceğiz. Huzur içinde yat Mastanamma" diye yazdı.

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