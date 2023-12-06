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        Haberler Dünya Dünyanın en zengin 10 çocuğu: Hepsi kendi işini yapıyor

        Dünyanın en zengin 10 çocuğu: Hepsi kendi işini yapıyor

        Dünyada daha ehliyet almadan veya liseden mezun olmadan milyonlar kazanan bazı çocuklar var. Kendi işini yaparak parasını kazanan bu çocuklar YouTube, oyunculuk ve hatta şirket sahibi. İşte dünyanın en zengin 10 çocuğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:08
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        1

        ISABELLA BARRETT

        Kariyerine TLC'nin Toddlers & Tiaras programında başlayan Barrett, 6 yaşındayken milyoner oldu. Artık genç bir kız olan Isabella Barrett şimdi 5 markaya sahip. Ayrıca en iyi genç ünlülerin çoğunu da giydiriyor.

        2

        NICK D'ALOISIO

        Nick D'Alosio, 12 yaşındayken nasıl yazılım yazılacağını kendi kendine öğrendi. 15 yaşındayken Summly adında ücretsiz bir iPhone uygulaması geliştirdi. Daha sonra 17 yaşındayken Yahoo! uygulamasını sattı.

        3

        MOZIAH BRIDGES

        Moziah Bridges küçük bir çocukken giyinmeyi çok seviyordu. Mağazalarda satılan papyonlardan nefret ediyordu, henüz 9 yaşındayken bu sorunu çözmek için kendi şirketini kurdu.

        Büyükannesi Bridges'a dikiş dikmeyi öğretti, annesinin yardımıyla amacına ulaştı. Şimdi fiyatları 15 ila 50 dolar arasında değişiyen papyonlar, kravatlar ve diğer aksesuarlar üretiyor. 6 yıl içinde şirket toplamda 600 bin dolardan fazla değerde ürün sattı.

        4

        KYLE GIERSDORF

        Henüz 16 yaşındayken Kyle, New York'ta düzenlenen Fortnite Dünya Kupası'nı kazandığı anda milyoner oldu.

        5

        EVAN

        Evan'nın hikayesi henüz 5 yaşındayken başladı. Evan babasıyla beraber Angry Birds oyuncaklarıyla stop motion videosu çekti. Videoyu sadece ailesine ve arkadaşlarına göstermek istedi ancak beklediğinden daha fazla insan eğlenceli buldu.

        2015 yılında Evan milyonlarca görüntülenme sayısı ile yaklaşık 1.3 milyon dolar kazanıyordu.

        6

        FARRHAD ASITWALLA

        Şu anda 27 yaşında olan Farrad on yılı aşkındır girişimcilik yapıyor. Henüz 13 yaşındayken havacılık modelleme ve havacılıkla ilgili çevrim içi bir topluluk oluşturmak için ailesinden 10 dolar borç aldı. Bir süre sonra projesini bir hayranına yaklaşık 1.200 dolara sattı.

        7

        MATTHEW DAVID MORRRIS

        Morris, MattyBRaps veya MattyB olarak bilinen YouTube kariyerine orijinal videoları remiksleyerek başladı. İlk yaptığı 2010 yılındaki Justin Biber şarkısı coverını henüz 7 yaşındayken yayınladı. Kanalı 4 yıl içinde bir milyar izlenme sayısına ulaştı.

        8

        ALINA MORSE

        Alian şekersiz şeker şirketini henüz 9 yaşındayken kurdu. Çünkü babası ona şeker yememesi gerektiğini ve dişlerine zarar vereceğini söylemişti. Böylece YouTube videolarından şekersiz şeker tarifleri öğrendi ve 13 yaşındayken Zolli Candy evinin mutfağını kurdu. 2018'de 6 milyon dolar kazandı.

        9

        RYAN KAJI

        Ryan YouTube'da oyuncak incelemeleriyle ilgili videolar çekiyordu. İlk başta videoları kimse izlemiyordu ancak annesinin aklına gelen bir fikir oğlunun bugünkü başarısının yolunu açtı. Annesi Ryan'nın 100'den fazla Pixar'ın Arabaları serisiyle oynadığı videosunu çekti ve yayınladı.

        9 yaşındaki Ryan şu anda yaklaşık 30 milyon dolar kazanan en yüksek maaşlı YouTuber'lardan birisi.

        10

        NASTYA

        İnternette Nastya olarak bilinen Anastasia Radzinskaya, çocuk bir YouTuber. Rusya'da doğan Nastya'ya beyin felci teşhisi kondu. O sırada doktorlar hiç konuşamayacağından endişe ediyordu. 2015 yılında ebeveynleri Like Nastya kanalını kurdu ve ona yatırım yatmak için sattı. Kutudan çıkan oyuncaklarını filme alan Nastya artık YouTube'da 190,6 milyondan aboneye sahip.

        Kaynak: Brightside

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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