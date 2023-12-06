Dünyanın en zengin 10 çocuğu: Hepsi kendi işini yapıyor

Dünyanın en zengin 10 çocuğu: Hepsi kendi işini yapıyor

Kariyerine TLC'nin Toddlers & Tiaras programında başlayan Barrett, 6 yaşındayken milyoner oldu. Artık genç bir kız olan Isabella Barrett şimdi 5 markaya sahip. Ayrıca en iyi genç ünlülerin çoğunu da giydiriyor.

Nick D'Alosio, 12 yaşındayken nasıl yazılım yazılacağını kendi kendine öğrendi. 15 yaşındayken Summly adında ücretsiz bir iPhone uygulaması geliştirdi. Daha sonra 17 yaşındayken Yahoo! uygulamasını sattı.

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MOZIAH BRIDGES

Moziah Bridges küçük bir çocukken giyinmeyi çok seviyordu. Mağazalarda satılan papyonlardan nefret ediyordu, henüz 9 yaşındayken bu sorunu çözmek için kendi şirketini kurdu.

Büyükannesi Bridges'a dikiş dikmeyi öğretti, annesinin yardımıyla amacına ulaştı. Şimdi fiyatları 15 ila 50 dolar arasında değişiyen papyonlar, kravatlar ve diğer aksesuarlar üretiyor. 6 yıl içinde şirket toplamda 600 bin dolardan fazla değerde ürün sattı.