Dünyanın en zengin kedisiydi: Sahibi Karl Lagerfeld'in mirasını alamadı

Fransız moda devi Chanel'in kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld, 2019'da 85 yaşında hayatını kaybettiğinde, kedisi Choupette'e milyonlarca dolarlık miras bıraktığının öğrenilmesiyle şaşırtmıştı. Ünlü tasarımcı, 200 milyon euro'luk mirasından 1,7 milyon euro'yu bıraktığı kedisinin tek bir gün bile lüksünden ödün vermediği bir yaşam sürmesini planlamıştı. Ancak dünyanın en zengin kedisi olarak lanse edilen bu kedinin henüz hiçbir şey almadığı iddia edildi.

İddia sahibi, Lagerfeld'in ölümünün ardından, mavi gözlü Birman kedisinin bakımını üstlenen, tasarımcının hizmetçisi Françoise Caçote. Caçote, The Atlantic'e yaptığı açıklamada, bildirilen para miktarlarına rağmen kesinlikle hiçbir şey almadıklarını söyledi.

"YARI ZAMANLI ÇALIŞIP KEDİYE BAKIYORUM"

"Mirasımı kendi adıma almak ve Karl'ın isteklerinin gerektiği gibi yerine getirilmesini sağlamak için pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldım" diyen Caçote, "İşler yoluna girene kadar, özellikle Choupette'in hiçbir şeyden mahrum kalmaması için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu benim en büyük önceliğim" ifadesini kullandı.

"Ona bakmanın yanı sıra, onu geçindirmek için yarı zamanlı çalışıyorum. İhtiyaç duyduğu tüm sevgiyi, ilgiyi ve bakımı alıyor" diyen bakıcı, "En önemlisi, onun mutlu olması, sevgi ve şefkatle çevrili olması ve Karl'ın istediği gibi korunmasıdır. Durumun bir gün barışçıl bir şekilde çözüleceğine dair umudumuzu koruyoruz" sözlerini kullandı.

Choupette'e bakmanın ne anlama geldiğinden bahseden Caçote, "Bildiğim tek şey Choupette'in evde mutlu olduğu ve asıl önemli olanın bu olduğu" dedi.

ÇOK SEVDİ

Lagerfeld, Choupette'i Ağustos 2011'de sahiplendi. Kedi ilk olarak model Baptiste Giabiconi'ye aitti, Lagerfeld seyahatleri sırasında ona bakmayı kabul etti. Ancak Giabiconi tatilden dönüp Choupette'i geri almak istediğinde, Lagerfeld ona aşık olduğunu ve onu geri veremeyeceğini söyledi.

"KEDİMLE EVLENEBİLİRDİM"

Tasarımcı 2013'te verdiği bir röportajda, eğer yasal olsaydı kedisiyle evleneceğini söylemiş, "İnsanlar ve hayvanlar arasında henüz bir evlilik yok... Bir kediye böyle aşık olacağımı hiç düşünmemiştim" demişti.