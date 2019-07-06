Geçen hafta sonu Hollanda Kraliyet havayolları KLM’nin 100. Yıl kutlamaları sebebiyle Amsterdam’daydım. Asıl tören kuruluş tarihi olan 7 Ekim’de yapılacak, ama 100 gün kala KLM, ilk kutlama programıyla geriye saymaya başladı. Schippol Havalimanı KLM 12 hangarındaki tören de ilginçti. Mesela girişte KLM personelinden oluşan orkestranın müziğiyle karşılandık.

KLM ismi nerden geliyor?

Kuruluş tarihinden günümüze kadar aynı isimle faaliyette olan dünyanın en eski havayolu KLM ismini ve anlamını bir çok kişi merak ediyor. Flemenkçe; ‘Koninklijke Luhtvaart Maatschappij (KLM)’ yani ‘Kraliyet Hava Yolları’ kelimelerinin baş harfleri şirketin ismi olmuş. Bu isimle, 100 yıl önce, 7 Ekim 1919’da dünyanın ilk ticari havayolu şirketi kurulmuş. İlk uçuşunu ise 1920’de Amsterdam-Londra arasında gerçekleştirmiş.

Geçmişinde birçok ilki de barındıran KLM, 7 Ekim’de 100 yıla ulaşan ilk havayolu şirketi olarak da tarihe geçecek. Havayolunun en yeni uçağı Boeing 787-10’nun da üzerinde 100. Yıl vurgulu amblemiyle yer alacağı açıklanmıştı. Ancak teslimat prosedürlerinden kaynaklanan sorun nedeniyle uçak tören yetişemedi. Boeing 787-10 etkinlikten bir gün sonra havayolunun filosuna katılabildi.

Bayrak taşıyıcı havayolu

Hangardaki törende KLM CEO’su Pieter Elbers, 100’ncü yıla özel bir sunum yaptı. Havayolunun bir asırlık geçmişini, gelecek 100 yıla nasıl taşıyacaklarını anlatan, yeni dönemde sektöre de ‘Sorumlulukla Uç - Fly Responsibly’ sloganlarını mesaj gönderen Elbers’in asıl vurgusu ise ülkesineydi: “KLM’in başarısı, Hollanda’nın başarısıdır.” Genelde bir çok ülkenin öne çıkan, kendisiyle özdeşleşen bir havayolu var. Türkiye için Türk Hava Yolları neyse, Hollanda için KLM’de galiba biraz daha fazlası. Zira Hollanda sömürgesi olan dünyanın en uzak noktalarını da uzun bir süre Amsterdam’a bağlayan KLM olmuş. Karayip Adalarının Hollanda’ya bağlı küçük cenneti Curaçao’ya geçen yıl KLM ile uçtuğumda bunu daha iyi anlamış oldum.

27 yıl önce başladı CEO oldu

KLM CEO’su Pieter Elbers ile tören sonrası özel görüşmemizde merak ettiğim 2 hususu sordum. Zira diğerleri zaten sorulmuştu. Birincisi KLM ile olan ilkleri, diğeri ise kendisinin ilk uçuşu ile KLM’in ilk uçuşunu karşılaştırmasıydı.

Elbers; ‘27 sene önce KLM ile çalışmaya başladım. Zannedersem KLM ile ilk uçuşumda 1992 yılında Budapeşte’ye oldu.’

İlk uçakla seyahatini ise KLM’in alt markası Transavia ile yapan Peter Elbers şunları söyledi: ‘KLM’in ilk uçuşu Amsterdam’dan Londra’ya olmuştu. Bunun simülasyon videosunu yaparak sektöre gösterdik. Yıllar içinde havacılığımızı ve uçuş deneyimizi ne kadar geliştirdiğimiz ortaya koyduk.’

THY güçlü bir rakip

KLM CEO’suna İstanbul’a günlük uçtuklarını hatırlatarak, Türkiye pazarı hakkındaki görüşlerini ve yeni planları olup olmadığın sordum. Aldığım cevap da açık sözlü ve ilginçti: ‘Türkiye bölgesi çok büyük ve önemli bir pazar. Bizim için orada tek zorluk Türk Hava Yolları'nın çok güçlü bir rakip olması. Biz de Türk yolcularımıza iyi servis ve hizmet sağlıyoruz. Türk yolcularını KLM'ye davet ediyorum. Amsterdam’a ve Amsterdam’dan dünya dört bir yanına KLM ile uçabilirler.’