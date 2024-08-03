Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleştirildi

ABD'nin Teksas eyaletinde doktorlar, tamamen mekanik bir kalbin bir insana başarılı bir şekilde nakledilmesiyle tıbbi açıdan çığır açtı.

İnsanda ilk tam yapay kalp, bu ayın başlarında bir hastaya başarıyla nakledildi. Klinik deneyin ekibi, son dönem kalp yetmezliği olan bir hastaya başarıyla 'kapaksız yapay kalbi' yerleştirdi.

Kalp nakline ihtiyaç duyan hastaların potansiyel olarak yaklaşık üç yıl beklediği bildirilirken, klinik aşamadaki tıbbi cihaz şirketi BiVACOR - Teksas Kalp Enstitüsü ve Baylor St. Lukes Tıp Merkezi ile ortaklaşa - yüksek hızlı tren hatları ile aynı manyetik kaldırma (maglev) teknolojisini kullanan tamamen yapay bir kalp yarattı ve 9 Temmuz 2024'te 57 yaşındaki bir hasta, tamamen yapay mekanik kalbin nakledildiği son dönem kalp yetmezliği olan ilk hasta oldu.

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Temel olarak, cihaz iflas eden bir kalbin her iki karıncığının yerini alıyor ve yeni bir kalp beklerken hastanın hayatta kalma şansını artırarak kanın vücutta pompalanmasını sağlıyor.

Cihaz bu ayın başlarında hastaya nakledildi ve başarılı oldu. Hasta için daha sonra 17 Temmuz'da bir donör kalp temin edildi.

* Haberin görseli Teksas Kalp Enstitüsü tarafından servis edilmiştir.

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