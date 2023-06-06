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Dünyanın ilk RSV aşısı "Arexvy", AB'den de onay aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) kaynaklı hastalığa karşı geliştirilen "Arexvy" adlı ilk aşıya onay verdi

Dünyanın ilk RSV aşısı
AA

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, 60 yaş ve üzerindekilerin, RSV'nin yol açtığı alt solunum yolu hastalıklarına karşı korunması için geliştirilen aşıya onay verilmesinin, geçen kış artan RSV enfeksiyonları göz önünde bulundurulduğunda önemli olduğu vurgulandı.

İngiliz ilaç firması GSK tarafından geliştirilen aşının, tüm AB ülkelerinde kullanılabileceği belirtilen açıklamada, onay sürecinde Avrupa İlaç Kurumunun (EMA) sıkı kurallar içeren hızlandırılmış değerlendirme mekanizmasının kullanıldığı kaydedildi.

Yaşlı nüfusta RSV enfeksiyonunun önlenmesinin kamu sağlığı için büyük önem taşıdığı, aşının onay sürecinin bu nedenle hızlandırıldığı ifade edildi.

3 MAYIS'TA ONAY VERİLMİŞTİ

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dünyanın ilk RSV aşısı kabul edilen Arexvy'nin kullanımına 3 Mayıs'ta onay vermişti.

Arexvy'nin yaklaşık 12 bin 500 kişinin katıldığı klinik çalışmalarında, hastalığa yakalanma riskini yüzde 82,6 azalttığı, hastalığın ağırlaşmasına karşı da yüzde 94,1 etkili olduğu belirtilmişti.

RSV, tüm yaş gruplarında akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan, bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor.

Bazı kişiler iki haftada iyileşirken ileri yaştaki kişilerde veya akciğer, kalp, şeker hastalığı bulunanlarda ciddi durumlara yol açabiliyor.

Avrupa'da her yıl yaklaşık 250 bin kişi RSV nedeniyle hastaneye yatırılıyor, 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 17 bin kişi hastanelerde hayatını kaybediyor.

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