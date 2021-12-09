Dünyanın konuştuğu kurtarma operasyonu! 0:00 / 0:00

Reuters

ABD Sahil Güvenlik dalgıcı, Niagara Şelalesi'nde kısmen suya batmış bi araca ulaşmak için soğuk akıntılara göğüs gerdi, ancak arabanın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çok geç olduğunu fark etti.



Detroit merkezli bir kurtarma yüzücüsü olan Astsubay 2. Sınıf Derrian Duryea, havada süzülen bir helikopterden indi ve arabaya tırmandı. New York Eyalet Parkı Polisi ve Sahil Güvenlik görevlileri

60'lı yaşlarındaki kadının cansız bedenini çıkardı.

Videoda, turuncu elbise giymiş ve sol elinde bir baltayla Duryea, kar yağarken şiddetli rüzgara rağmen arabaya doğru sallandı.

Yaklaşık iki dakika sonra, aracın çevresinden ve aşağı akış yönündeki uçurumun üzerinden

fışkıran su ile Duryea ortaya çıktı ve helikoptere işaret verdi, helikopter onu ve hareketsiz sürücüyü sudan kaldırdı.

Park Polis Yüzbaşısı Christopher Rola basın toplantısında "Sahil Güvenlik tarafından inanılmaz bir işti" dedi.

Otomobilin Niagara Şelalesi'ne nasıl girdiği henüz netlik kazanmadı. Bölgedeki yolların kar yağışı nedeniyle kaygan olduğu belirtildi.