Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayıp bekçiye çarptı! - Haberler
ABONE OL

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye otomobille çarpıp kaçtı

Ankara'da, devriye gezen bekçi, şüphe üzerine durdurmak istediği sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralandı. Kaçan sürücü yakalanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

'Dur' ihtarına uymayıp bekçiye çarptı! - Haberler
DHA

Kaza, Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, sokakta hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü şüphe üzerine durdurmak istedi.

DHA'nın haberine göre, 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle bekçiye çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra bekçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü saklandığı yerde tespit ederek yakaladı. 'Uyuşturucu'dan suç kaydı bulunan sürücünün emniyette işlemleri sürüyor.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, sokakta devriye gezen bekçilerin, hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü durdurmaya çalıştığı görüldü. Otomobil sürücüsünün ise hızını düşürmeden önüne çıkan bekçiye çarpması ve kaçması görüntüde yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona şüphelisi çift, yaylada mahsur kaldı! - Haberler
GÜNDEM Korona şüphelisi çift, yaylada mahsur kaldı!
İOKBS 2021 Ne zaman? Tarih belli oldu! İşte 2021 Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu
GÜNDEM 2021 İOKBS sınav tarihi belli oldu!
Son dakika: Yöntemi TV'den görmüş! Kadınları 'kent kart' yakalattı
GÜNDEM Yöntemi TV'den görmüş!
Üniversiteler açılacak mı? 2021 - 2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze açılacak mı?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
Son dakika: Kamyon şoförü direksiyonu motosikletlinin üstüne kırdı
GÜNDEM Adam öldürmeye teşebbüs!
Muharrem ayı ne zaman 2021? Muharrem ayı nedir, ne zaman giriyor? 2021 Aşure günü ne zaman?
GÜNDEM Muharrem ayı ne zaman 2021?
Bursa Cuma saati bugün: 6 Ağustos Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte Bursa Cuma ezan vakti
GÜNDEM Bursa Cuma namazı saati kaçta?
2021 YKS kılavuzu yayınlandı! 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte YKS tercih kılavuzu 2021
GÜNDEM YKS adayları dikkat! İşte 2021 YKS tercih kılavuzu
Ankara Cuma namazı saati: 6 Ağustos 2021 Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara Cuma vakti
GÜNDEM Ankara Cuma namazı saati
2021 ALES, TUS, STS, YDS başvuruları ne zaman bitecek? 2021 KPSS, E-YDS, YÖKDİL sınavı ne zaman? 2021 ÖSYM Sınav takvimi
GÜNDEM 2021 ÖSYM sınav takvimi