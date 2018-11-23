Yer, Adana...

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Durak dışında inmesine izin vermeyen otobüs şoförünü dövdü

Adana'da, Necmi B., durak dışında inmek istediğini söyleyip, olumsuz yanıt aldığı belediye otobüsü sürücüsü Emine Özkul'a tekme ve yumrukla saldırdı. Yolcular, Özkul'u döven Necmi B.'ye güçlükle engel oldu. Kaçmaması için yolcuların otobüste alıkoyduğu Necmi B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan Emine Özkul, emniyete gidip, Necmi B.'den şikayetçi olduktan sonra hastaneye götürüldü.

23.11.2018 - 16:35 | Güncelleme: DHA

Olay, öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesindeki Ege Bağatur Bulvarı'nda meydana geldi. Emine Özkul yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsünde yolculuk yapan Necmi B., iddiaya göre, butona basıp, durak dışında inmek istedi. DHA'nın haberine göre, otobüsün durmaması üzerine sinirlenen Necmi B., Özkul ile tartışmaya başladı. Otobüsten inmek istediğini tekrarlayan Necmi B., olumsuz yanıt alınca seyir halindeki Özkul'a tekme, tokat ve yumruk attı. Özkul'u döven Necmi B.'ye, otobüstekiler güçlükle engel oldu. Emine Özkul, direksiyon kontrolünü yitirmemek için otobüsü yol kenarına park etti. Polise haber veren yolcular, kaçmaması için saldırganı otobüste alıkoydu. İhbarla gelen polis ekipleri, Necmi B.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Necmi B., Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilecek.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Otobüste dövülen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü Emine Özkul ise beraberindeki bazı yolcularla Akıncılar Polis Merkezi'ne gidip, Necmi B.'den şikayetçi oldu. Olayın etkisinde kalan bazı yolcuların gözyaşı döktüğü görüldü.

Yolculardan şehit yakını olduğunu belirten Mustafa Kılıç, Necmi B.'nin, Özkul'a saldırmasıyla otobüste panik yaşandığını söyledi. Kılıç, "Adam, kadın şoförü bir erkeği döver gibi dövdü, yumrukla saldırdı. Bir erkeğin bir kadını böyle dövmesine ilk kez şahit oldum" dedi. Emine Özkul, ifadesinin ardından karakola çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

 

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